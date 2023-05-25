Суперечлива репарація: повернуту Греції вазу назвали "сучасною підробкою" (фото)

Антична ваза, яка, як вважають, датується 5 століттям до н. е., опинилася в центрі звинувачень у підробці після її репатріації з Великої Британії до Греції.

Археологи висловили занепокоєння щодо автентичності античної вази, яку нещодавно репатріювали з Великої Британії до Греції. Ваза, яка, як вважають, датується початком 5 століття до н. е., має сучасну підробку, а саме — малюнок із зображенням сатира та козла, пише the Guardian.

Христос Цироянніс, археолог з Кембриджу, висловив здивування тим, що Міністерство культури Греції включило вазу, відому під назвою "ольпа", до переліку скарбів, які повертаються до Греції. Цироянніс заявив, що належало провести дослідження, оскільки підробку виявив провідний експерт ще в 1998 році.

Техніка використання справжніх, але звичайних матеріалів для створення цінних підробок часто використовують фальсифікатори. Якість грецького дослідження у цій справі назвали "абсолютно ганебною".

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Сатир і козел намальовані на автентичній чорноглазурованій ольпі, щоб надати їй античного вигляду Фото: The Guardian

Суперечка виникла через кілька днів після того, як Греція оголосила про повернення численних старожитностей від британського дилера, на ім'я Робін Саймс, який у минулому мав проблеми з законом. Міністерство культури Греції стверджувало, що систематично працювало над колекцією, яка складається зі скульптур і посуду.

Однак Цироянніс поставив під сумнів ретельність їхніх досліджень, особливо з огляду на те, що Ліна Мендоні, міністерка культури Греції, сама є археологинею.

Щодо конкретної ольпи, про яку йдеться, то грецьке міністерство занесло її до списку як "Античну червону фігурну ольпу" початку 5 століття до нашої ери. Однак у 1998 році Дітріх фон Ботмер, провідний науковець, опублікував результати досліджень, в яких оголосив прикрасу на ольпі "сучасною підробкою".

У своєму дослідженні фон Ботмер зосередився на підробках грецьких ваз і наголосив, що додавання непрозорих кольорів на чорному тлі застосовано за кілька років до публікації його статті. Він також стверджував, що сатир і козел намальовані на автентичній чорноглазурованій ольпі, щоб надати їй античного вигляду.

Цироянніс висловив своє розчарування тим, що міністерство, схоже, не знало про висновки фон Ботмера. Цироянніс займається дослідженням незаконної торгівлі антикваріатом вже понад 17 років і допомагає виявляти награбовані предмети, сприяючи їхній репатріації.

Хоча нещодавня заява надала лише невелику вибірку репатрійованих старожитностей, Цироянніс розповів про занепокоєння щодо інших предметів, які могли повернути. Представник Міністерства культури і спорту Греції заявив, що подальші дослідження і лабораторні аналізи проведуть після того, як старожитності повернуться до грецьких музеїв.

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