"Брама пекла" горіла десятиліттями: історія загадкової пустелі у серці Каракуми

Дослідники розповіли, як пошук "рідкого золота" створив пекельну вирву в центрі туркменської пустелі.

Історія почалася 1971 року, коли у спробах знайти нафтові родовища у серці туркменської пустелі Каракуми, яка на той час була частиною Радянського Союзу. Це планувалося як буріння нафтових свердловин, але обернулося відкриттям "брами пекла" і створенням гігантської вирви, яка продовжувала палати десятиліття, пише IFLScience .

Подумавши, що знайдено "рідке золото", робітники встановили такелажну вежу, що включає велику та важку бурову установку та узялися до робіт. На жаль, все виявилося зовсім не так, як передбачалося.

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Щойно почалося буріння, стало очевидним, що експерти невірно оцінили те, що було знайдено. Замість великих покладів нафти вони, по суті, розворушили велику операцію прямо над величезною кишенею природного газу, що обернулося створенням пекельної воронки, що палає, також відомої як кратер Дарваза.

Відомо, що внаслідок цієї помилки утворилася вирва понад 70 метрів у діаметрі й трохи понад 20 метрів завглибшки, до того ж її обвалення призвело до ефекту доміно, коли кратери буквально завалилися на ландшафт. З кожним новим кратером перебувало дедалі більше природного газу, що в основному складається з метану. За словами дослідників, це стало справжньою смертельною пасткою, оскільки метан відомий тим, що поглинає весь кисень.

Експерти, які брали участь у тій операції, були стурбовані тим, як викид такої кількості метану може відобразитися на навколишньому середовищі. В результаті вони вирішили підпалити вирву, щоб спробувати усунути наслідки. Ідея полягала в тому, що полум'я спалить метан за лічені тижні, проте вийшло все не зовсім так — з того часу минуло понад півстоліття, а пекельне полум'я все ще палає в центрі Каракуми.

Сьогодні дослідники відзначають, що досі невідомо, скільки ще триватиме цей ефект і коли вдасться закрити ці "брама пекла". Відомий у народі як "Брама пекла", кратер Дарваза та його сусіди, що палають, приваблюють туристів та дослідників, як метелики на буквальне полум'я.

До речі, у 2013 році дослідник Джордж Куруніс буквально спустився у цю "Браму пекла", щоб зібрати зразки ґрунту. Тоді його цікавило, чи можна виявити життя в суворих умовах. Зазначимо, що тоді йому знадобився спеціальний термостійкий костюм, щоб зібрати необхідні зразки й спуститися вглиб пекельної вирви.