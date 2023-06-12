Космічні станції та колонії на Марсі: як вони виглядатимуть (фото)

Освоєння Місяця, Марсу та інших планет розпочнеться зі спорудження особливих космічних станцій, вважають експерти.

Протягом багатьох років письменники-фантасти у своїх книгах, а також режисери фантастичних фільмів пропонують нам своє бачення того, як виглядатимуть нові космічні станції, а також колонії на Місяці та Марсі. Видання Daily Mail поспілкувалося з експертами в космічній галузі, щоб вислухати їхню думку з цього приводу. Також за допомогою ШІ-генератора зображень Midjourney, який їх створює на основі текстових описів, було отримано зображення того, як можуть виглядати нові рукотворні космічні об'єкти. ШІ надали текстові прогнози експертів і на основі цього вийшли чудові зображення майбутніх об'єктів у космосі, на Марсі і навіть на астероїдах.

Освоєння Місяця, Марсу та інших планет розпочнеться зі спорудження особливих космічних станцій, вважають експерти Фото: Daily Mail

Експерти припускають, що освоєння космосу розпочнеться зі створення особливих космічних станцій та початкової інфраструктури на Місяці та Марсі, і тільки після цього з'являться справжні колонії на цих небесних тілах.

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Нові космічні станції на орбіті Землі, Місяця та Марса

За словами Девіда Бернхарта, засновника компанії Arkisys, успішне освоєння космосу людиною залежатиме від особливих космічних станцій. Вони не призначені для тривалого перебування людей і їх головне завдання полягає в тому, щоб служити перевалочним пунктом для подальших польотів між планетами. Тобто тут будуть склади з ресурсами, також тут можна буде пересісти з одного космічного корабля на інший і продовжити свою подорож далі.

Експерти припускають, що освоєння космосу розпочнеться зі створення особливих космічних станцій та початкової інфраструктури на Місяці та Марсі і лише після цього з'являться справжні колонії на цих небесних тілах Фото: Daily Mail

Бернхарт вважає, що це будуть повністю автономні космічні станції, які дозволять успішно переміщатися між Землею, Місяцем і Марсом. Принаймні на початковому етапі освоєння космосу.

За словами експерта, потрібно побудувати різні космічні станції, які будуть і середовищем проживання, де зможуть жити люди (тобто це своєрідна колонія в космосі), дослідницькі станції та автономні станції, які будуть служити транспортним хабом. Саме тут можуть бути склади із запасами і звідси їх доставлятимуть у потрібне місце вантажні космічні кораблі.

Бернхарт вважає, що це повністю автономні космічні станції, які дозволять успішно переміщатися між Землею, Місяцем і Марсом. Принаймні на початковому етапі освоєння космосу Фото: Daily Mail

Наприклад, зараз NASA планує побудувати на орбіті Місяця космічну станцію Gateway, яка має бути створена вже наприкінці цього десятиліття. Вона служитиме перевалочним пунктом для астронавтів, які летять на Місяць, а в майбутньому його можна використовувати і для польотів на Марс.

За словами експерта, потрібно побудувати різні космічні станції, які будуть і середовище проживання, де зможуть жити люди (тобто це своєрідна колонія в космосі) Фото: Daily Mail

Видобуток корисних копалин на астероїдах

Експерти припускають, що видобуток корисних копалин на астероїдах може стати в майбутньому однією з найприбутковіших галузей Фото: Daily Mail

Експерти припускають, що видобуток корисних копалин на астероїдах може стати в майбутньому однією з найприбутковіших галузей. Деякі експерти навіть припускають, що першим трильйонером на Землі стане підприємець, який першим організує такий видобуток.

Наразі вчені з NASA вважають, що на тисячах астероїдів у Сонячній системі є величезна кількість цінних корисних копалин. Наприклад, на 10 найближчих до Землі астероїдах може бути цінних металів вартістю 1,5 трильйона доларів. А на відомому астероїді Психея, який вважається найдорожчим космічним каменем, лише золота перебуває на 700 квінтильйонів доларів.

Людська колонія на Місяці

За словами колишнього консультанта NASA Філіпа Роберта Харріса, першу велику космічну інфраструктуру, тобто нові станції в космосі та перші бази на Місяці та Марсі збудують так звані технонавти. Тобто це астронавти, які займатимуться виключно будівництвом.

Першу велику космічну інфраструктуру, тобто нові станції в космосі та перші бази на Місяці та Марсі збудують так звані технонавти Фото: Daily Mail

Харріс припускає, що протягом десятків, а може й сотень років, після появи перших інфраструктурних об'єктів, біля Землі, Місяця та Марса з'являться середовища проживання, тобто людські колонії у космосі. Паралельно з цим на Місяці та Марсі будуть створені великі колонії.

Людська колонія на Марсі

База на Марсі Фото: Daily Mail

Відомий своїми амбітними планами щодо освоєння космосу, власник компанії SpaceX Ілон Маск, ще торік заявляв про те, що перший політ на Марс може відбутися вже 2029 року. Враховуючи проблеми, з якими зіткнулася компанія Маска під час випробування новітньої мегаракети Starship цього року, поки невідомо чи можна сподіватися здійснення цих прогнозів.

Колонія на Марсі Фото: Daily Mail

Проте Маск сподівається використати Starship для перевезення великої кількості людей за один раз на Марс і такі польоти, за його прогнозами, стануть постійними. Унаслідок на Червоній планеті буде побудовано велику колонію, яка тільки зростатиме за рахунок нових поселенців.

Колонія на Марсі Фото: Daily Mail

Нові технології для створення космічних станцій

Вівек Кончеррі, генеральний директор компанії Graphene Space Habitat Limited, вважає, що майбутні довкілля людини в космосі будуть побудовані з високотехнологічних матеріалів з використанням роботів та штучного інтелекту. Зокрема, при будівництві, як вважає експерт, потрібно використовувати суміш різних матеріалів із графеном.

За словами Кончеррі, графен легший за метали, які використовують для створення космічних станцій, і є дуже хорошим провідником тепла, тому його можна використовувати для розсіювання тепла. У найближчому майбутньому вчені хочуть створити невеликий прототип такої станції із графену, щоб перевірити його у космосі.

Як уже писав Фокус, у NASA вважають, що на Місяці все-таки може бути життя. І потрапила вона туди із Землі, але це точно не астронавти.

Нагадуємо, що на новому знімку космічного апарату Mars Express Марс виглядає інакше, то не як Червона планета.