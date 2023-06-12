Найкращий день у житті. Вчені радять провести день за графіком австралійців – ви не пошкодуєте

Дослідники вважають, що такий розпорядок може зробити вас більш щасливими та здоровими.

Австралійці відомі своєю життєрадісністю і тим, що починають день зі сходом сонця. Вони також зосереджені на здоровому способі життя і тепер дослідники вважають, що нам усім варто, хоча б час від часу, проводити день так само як це роблять австралійці, пише Inside Hook.

Зазначимо, що такий розпорядок, ймовірно, більше підійде для вихідного дня, хоча дослідники вважають, що його можна інтегрувати навіть у будній день.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

5:30 ранку

Час прокидатися. Основна ідея полягає в тому, що варто прокидатися незадовго до сходу сонця або хоча б одразу після нього. У цей час не рекомендується нічого їсти, а ось зробити ковток води буде зовсім не зайвим.

6:00 ранку

Саме час вийти з дому та вирушити на тренування. Австралійці, як правило, віддають перевагу високоінтенсивним тренуванням, проте дослідники відзначають, що це також може бути йога або інші вправи.

Може здатися, що заняття спортом до 7 ранку — не найкраща ідея, проте дослідники впевнені, що згодом вам сподобається спалювати так багато калорій рано вранці. Якщо високоінтенсивні тренування не для вас — не впадайте у відчай, можна вирушити на пробіжку або хоч би пішу прогулянку. А якщо в теплу пору року вам зустрінеться водойма — не відмовте собі в задоволенні зануритися у неї.

7:30 ранку

Час для брекки, тобто неформального сніданку. Тут ви можете побалувати себе оладками з соусом, бутербродом з яєчнею, тостом з авокадо або мискою йогурту та банановим хлібом. Не відмовляйте собі ні в чому.

Дослідники зазначають, що головне, щоб сніданок складався з корисних та свіжих інгредієнтів. Відмітною рисою брекків є приємна компанія — рекомендується снідати разом із друзями. Дослідники відзначають, що подібні сніданки мають стати звичною рутиною, яка, однак створить диво для вашого психічного здоров'я.

9:00 ранку

Саме час для прогулянки. Суть не стільки у спалених калоріях, як у часі, проведеному на свіжому повітрі. Постарайтеся вирушити на тривалу прогулянку на самоті або компанії друзів — найкращим місцем для цього стане природа або водоймище.

Якщо поблизу не виявилося водойми, не впадайте у відчай — пішохідні прогулянки корисні вже самі по собі, особливо після щільного сніданку.

Опівдні

Час розслабитися. Як правило, опівдні у вихідні австралійці не роблять нічого особливого, чого не робили б і ми. Це може бути спорт, прогулянка, барбекю, спілкування з родичами та друзями чи книга. Робіть усе, що вважаєте за потрібне.

17:30

Час вечеряти. Більшість австралійців воліють у цей час вирушати до ресторанів, де вечеряють та пропускають пару напоїв. Основне завдання полягає у тому, щоб поїсти та відпочити до заходу сонця та закінчити день на гарній ноті.

21:30

Час лягати спати. Дослідники радять спочатку лягати спати раніше, щоб ранні підйоми не вибивали вас з колії. Коли організм звикне прокидатися раніше, можна відкласти час відходу до сну ще годину. Пам'ятайте, що ваш сон повинен становити щонайменше 7-8 годин на добу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як покращити сон, щоб жити довше.