Їх досить багато: скільки астронавтів загинуло у космосі за останні понад 50 років

Для космічних мандрівників смертельними виявились 5 місій.

Політ у космос завжди пов'язаний з великим ризиком для життя астронавтів і для деяких з них за останніх понад 50 років такий політ виявився останнім. Хоча не всі астронавти загинули безпосередньо в навколоземному просторі, все ж таки вони збиралися туди, а значить можна вважати, що їхня загибель пов'язана з космосом, кажуть експерти. Про це пише Live Science.

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За словами Найджела Пекхема, заступника адміністратора NASA з питань безпеки, за останні понад 50 років як у самому космосі, так і на шляху на навколоземну орбіту або під час повернення з неї, загинув 21 астронавт. Смертельними виявились 5 космічних місій: три місії NASA і дві місії вже неіснуючого Радянського Союзу.

За словами Джима Хермансона з Вашингтонського університету в Сіетлі, США, дві найбільші катастрофи за кількістю смертей астронавтів пов'язані з польотами американських космічних шатлів.

Одна з найвідоміших катастроф — це вибух через 73 секунди після старту шатла "Челленджер" у січні 1986 року, коли загинув увесь екіпаж із семи астронавтів. Вважається, що надзвичайно низькі температури вплинули на герметичність ракети-носія і вона вибухнула. Хермансон вважає, що керівництво NASA частково винне в аварії, адже деякі інженери попереджали, що запуск потрібно відкласти і все ж таки він відбувся.

Одна з найвідоміших катастроф — це вибух через 73 секунди після старту шатла "Челленджер" у січні 1986 року Фото: NASA

У лютому 2003 року під час повернення з космосу вибухнув шатл NASA "Колумбія", внаслідок чого загинув увесь екіпаж із семи астронавтів. За словами Пекхема, шатл отримав пошкодження ще під час старту в космос, коли у нього відірвався шматок теплоізоляційного покриття. Але це іноді траплялося під час запуску шатлів у космос. Але в даному випадку було пошкоджено крило космічного корабля і під час входу в атмосферу шатл не витримав високих температур та розпався на частини.

"Для мене немає різниці, де загинули астронавти — безпосередньо в космосі або на Землі. Адже вони збиралися в космос, а значить це можна вважати космічною катастрофою", — каже Пекхем.

Він називає ще одну катастрофу, яка призвела до загибелі трьох астронавтів NASA. Це сталося під час старту місії "Аполлон-1" у лютому 1967 року. Екіпаж загинув через пожежу всередині космічного корабля.

Інша катастрофа сталася також у 1967 році, що призвела до загибелі радянського астронавта. Під час повернення з космосу в космічному кораблі "Союз-1" не розкрився парашут, і він звалився на землю зі швидкістю 50 м/с.

За словами Хермансона, катастрофою, яка призвела до загибелі астронавтів у справжньому космосі, вважається аварія на радянському космічному кораблі 1971 року. Троє астронавтів, які провели більш як три тижні на борту першої в історії космічної станції, створеної в СРСР, спробували повернутися на Землю. Але на їхньому кораблі сталася розгерметизація в космосі та астронавти, які були без скафандрів загинули.

За словами Пекхема, це аварії, які призвели до смертельного результату для космічних мандрівників, але випадків, коли могли постраждати астронавти, але цього не сталося, набагато більше.

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