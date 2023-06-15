Тут можуть бути інопланетяни. На супутнику Сатурна виявлено елементи, необхідні для життя

Вчені виявили фосфати на Енцеладі, а це означає, що в океані цього супутника можуть існувати позаземні мікроорганізми.

Шостий за величиною супутник Сатурна Енцелад є сферою діаметром приблизно 500 км, покритою крижаною корою, під якою знаходиться океан з рідкої солоної води. Згідно з дослідженням, опублікованим групою вчених у журналі Nature, у цій воді в розчиненому вигляді знаходяться фосфати. А фосфор є одним із ключових хімічних елементів для виникнення життя. Тобто, як вважають вчені, позаземне життя може все-таки переховуватись у підземному океані супутника Сатурна, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хоча Енцелад було відкрито ще 1789 року, до 2005 року про цей супутник Сатурна було практично нічого не відомо. Тільки коли його вивчив космічний апарат "Кассіні", астрономи отримали більш точне уявлення про те, чим насправді є Енцелад.

Одним з найважливіших відкриттів, які вчені зробили за допомогою даних "Кассіні", було те, що під крижаною корою супутника завтовшки приблизно 30 км знаходиться океан з рідкої води. Також космічний апарат виявив, що на поверхні Енцеладу існують великі тріщини, крізь які у космос у вигляді гейзерів вириваються потоки крижаних часток та водяної пари. Як припускають вчені, ці гейзери виходять з верхнього шару підземного океану.

На поверхні Енцеладу існують великі тріщини, крізь які у космос у вигляді гейзерів вириваються потоки крижаних часток та водяної пари Фото: NASA

У вересні 2017 року апарат "Кассіні" закінчив свою місію з дослідження Сатурна та його супутників і згорів у атмосфері газового гіганта. Але з того часу вчені продовжують аналізувати отримані дані та роблять нові відкриття. Таким новим відкриттям є і те, що у підземному океані Енцеладу існують фосфати, тобто фосфор у вигляді особливих сполук, і цього елемента на супутнику Сатурна в 100 разів більше, ніж в океанах Землі.

Шостий за величиною супутник Сатурна Енцелад є сферою діаметром приблизно 500 км, покритою крижаною корою, під якою знаходиться океан з рідкої солоної води Фото: NASA

За словами вчених, фосфор є одним із ключових елементів для виникнення та існування життя поряд з вуглецем, воднем, азотом, киснем та сіркою. На Землі фосфор забезпечує рослини приблизно 25% поживних речовин, які необхідні для їхнього розвитку. Також фосфор необхідний для створення ДНК і РНК, клітинних мембран і сполуки, яка переносить енергію у клітинах живих організмів.

Вчені дійшли висновку, що фосфати розчинені у рідкій воді підземного океану Енцеладу у вигляді солі. Найцікавіше те, що астрономи вперше виявили наявність фосфору в океані на іншому планетарному тілі, адже його існування підтверджено лише в океанах Землі.

Тільки майбутні космічні місії до Енцеладу зможуть довести чи спростувати той факт, що на супутнику Сатурна існує життя Фото: NASA

Водночас автори дослідження вказують на те, що наявність великої кількості фосфатів на Енцеладі не говорить про те, що там є позаземне життя. Це відкриття лише посилює ймовірність того, що воно могло там з'явитися та еволюціонувати, адже на супутнику Сатурна є необхідні для цього умови.

Тільки майбутні космічні місії до Енцеладу зможуть довести чи спростувати той факт, що на супутнику Сатурна існує життя. І якщо позаземні мікроорганізми тут живуть, то вони, найімовірніше, ховаються у верхньому шарі океану на Енцеладі, вважають вчені.

Як уже писав Фокус, вчені виявили величезне виверження крижаних частинок і водяної пари на Енцеладі, і виявилося, що такі викиди відлітають набагато далі в космос, ніж вважалося.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому поверхня деяких супутників Сатурна та Юпітера така рівна та гладка.

Нагадуємо, що вчені з NASA вже створили спеціального робота, який допоможе не просто у дослідженні Енцеладу, а зможе виявити тут позаземне життя, якщо воно існує.