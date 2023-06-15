Геймерська голова. Любителі відеоігор злякалися деформації власного тіла

Геймери в соцмережах продовжують записувати ролики та викладати знімки вм'ятин на своїх головах.

Один із користувачів відеострімінгового сервісу Twitch і затятий геймер вирішив поголити голову з благодійною метою під час прямої трансляції. Шанувальник комп'ютерних ігор був шокований, коли виявив на власній голові величезну вм'ятину, яка з'явилася через постійне носіння навушників, пише Daily Mail.

Стрімер під ніком Curtoss був охоплений непідробним жахом, коли під час гоління голови виявив, що її сильно деформовано. З того часу багато інших геймерів записали свої відео, де показали власні деформовані "геймерські голови". На думку деяких геймерів, такі вм'ятини з'являються після 14 годин носіння навушників.

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"Я бачу тут вм'ятину, там де зазвичай знаходяться мої навушники. Я думав, що це просто так лягло волосся. У мене на голові виїмка для навушників", — говорив під час трансляції Curtoss.

Геймер побачив вм'ятину на своїй голові під час прямої трансляції Фото: геймерская голова

На щастя, за словами експертів, це не справжня вм'ятина на голові, які зазвичай з'являються під час пологових травм та деяких видів пухлин. Сліди на голові геймера більше нагадують відбитки на обличчях людей від окулярів, які з часом минають.

Для того, щоб позбутися вм'ятини, гравці можуть помасажувати голову або прийняти гарячий душ, який допоможе шкірі повернутися в нормальний стан.

Багато інших геймерів записали свої відео, де показали власний деформовані "геймерські голови". Фото: геймерская голова

Однак, виїмка на голові Curtoss вкрай схожа на модель того, як виглядатимуть геймери у майбутньому. Раніше вченими було створено модель під кодовим ім'ям "Майкл", покликану показати, як одержимість відеоіграми може вплинути на зовнішній вигляд людей.

Модель геймера майбутнього на ім'я Майкл

"Нестача сну, зневоднення, нестачі вітаміну D, цифрова напруга очей і деформація великих пальців — це лише деякі фізичні наслідки годин, проведених в Інтернеті, в ігровому кріслі, далеко від сонячного світла та фізичної активності", — кажуть автори дослідження з Канади.

Щоб спроектувати Майкла, команда вчених взяла дані зі звітів таких організацій як Національна служба охорони здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я, National Geographic та UK Interactive Entertainment.

Взяті дані стосувалися фізичного впливу на м'язи, шкіру, очі та волосся часу, проведеного перед екраном. Використовуючи цю інформацію, команда разом з аніматорами та художниками створила Майкла – модель майбутнього геймера.