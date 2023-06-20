Вдихаємо по одній "кредитці" на тиждень: вчені підрахували, скільки мікропластику потрапляє до організму

Дослідники з'ясували, де саме в нашому організмі збирається все це пластикове сміття.

Вчені підрахували, що кожну годину людина вдихає 16,1 шматочка мікропластику, що рівносильно проковтуванню однієї пластикової картки на тиждень, пише IFL Science.

Автори дослідження спробували відповісти, куди в нашому організмі дівається весь цей мікропластик який потрапляє до нього через верхні дихальні шляхи.

Мікропластик, як відомо, є дрібними частинками сміття, які утворюються в результаті утилізації та розкладання пластикових виробів. Існують обґрунтовані побоювання щодо того, що весь цей мікропластик може становити загрозу для нашого здоров'я, при тому, що його довгостроковий вплив поки невідомий.

"У рамках дослідження 2022 року мікропластик був виявлений глибоко в дихальних шляхах людини, що викликало занепокоєння щодо небезпеки для здоров'я дихальних шляхів людини", — каже автор дослідження Мохаммад Іслам.

Розуміння того, як мікропластик подорожує нашими дихальними шляхами, має велике значення.

Команда створила модель гідродинаміки для того, щоб зрозуміти рух мікропластику різних форм у верхніх дихальних шляхах людини. Експертам вдалося виявити, що частинки пластику накопичуються в носовій полоті та ротоглотці – задній частині горла.

"Складна анатомія дихальних шляхів людини призводить до того, що мікропластик відхиляється від шляху потоку повітря і відкладається у вищезгаданих областях", — наголосив Іслам.

Крім цього, більш висока швидкість потоку призвела до меншого накопичення мікропластику, а більший розмір частинок (5,56 мікрон) приводив до більшого накопичення в організмі.

Нагадаємо, вчені вперше знайшли частки мікропластику в кровотоку людини. Середня концентрація виявленого пластику становила 1,6 мкг на мілілітр. Це приблизно 1 чайна ложка пластику на кожних 1000 літрів.