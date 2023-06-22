На Сонці з'явився найсильніший спалах: Землю накриє геомагнітна буря (відео)

На нашій зірці з'явився черговий найсильніший викид енергії. Від цього вже постраждала планета.

На Сонці стався найсильніший спалах, який належить до класу Х. Це найпотужніші викиди енергії з усіх можливих на нашій зірці. Спочатку вчені не припускали появу геомагнітної бурі на Землі, але нові дані вказали, що скоро вона все ж з'явиться, пише Space.

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Космічний апарат SDO став свідком появи на Сонці найпотужнішого сонячного спалаху. Якщо точніше, то цей викид випромінювання на нашій зірці належить до класу найпотужніших спалахів, який має позначення клас Х. За словами вчених, новий потужний спалах належить до класу Х1.1, тобто це одна з найнижчих меж рівня викиду енергії в даному класі таких подій. Насправді сонячні спалахи цього типу можуть мати нескінченну кількість числових позначень після літери Х, адже це найнебезпечніші для Землі енергетичні події.

На нашій зірці з'явився черговий найсильніший викид енергії Фото: NASA

Цей спалах на Сонці стався в сонячній плямі під назвою AR3341 ще ввечері у вівторок, 20 червня. Таких плям з'являється на нашій зірці дедалі більше, і вони провокують появу потужних спалахів дедалі частіше через те, що Сонце поступово йде до піку своєї активності. Вважається, що найбільше найпотужніших спалахів можна очікувати вже через півтора року.

Як стало відомо вченим, потік заряджених часток, які полетіли в космос унаслідок спалаху класу Х, сягнув Землі за трохи більше, ніж 8 хвилин. Хоча таке випромінювання не може безпосередньо вплинути на людей, воно впливає на роботу супутників, систем навігації та зв'язку. Унаслідок нової вибухової події на Сонці, над територією Північної Америки на деякий час сталися перебої в роботі короткохвильового зв'язку.

Космічний апарат SDO став свідком появи на Сонці найпотужнішого сонячного спалаху

Також під час чергового сонячного спалаху стався викид великої кількості плазми в космос, відомий як корональний викид маси. Спочатку дані показали, що цей потік плазми вирушив не в бік Землі, а швидше за все досягне Марса. Тому поява геомагнітної бурі на нашій планеті не очікувалася. Учені припустили, що, з огляду на те, що сонячна плазма під час зіткнення з атмосферою Землі також викликає дуже яскраві полярні сяйва, то щось подібне варто очікувати і на Червоній планеті.

Таким потокам плазми зазвичай необхідно кілька днів для досягнення Землі, і нові дані показали, що все-таки внаслідок нового потужного спалаху на Сонці, ця плазма летить до нашої планети. При зіткненні з магнітним полем Землі викид із Сонця викликає геомагнітні бурі різної потужності. Вчені очікують, що така геомагнітна буря з'явиться вже в п'ятницю, 23 червня, і її вплив відчуватиметься ще протягом кількох днів. Варто уточнити, що, згідно з розрахунками вчених, це буде далеко не найсильніша геомагнітна буря і вона належатиме до класу G1 або G2. Можливість появи нових проблем зі зв'язком, з роботою супутників у космосі та енергосистем на планеті також зберігається. І звісно ж можна очікувати появу яскравих полярних сяйв.

Як уже писав Фокус, вчені показали, як світло Сонця протягом року потрапляє на різні частини нашої планети.

Також Фокус писав про те, що на недавніх зображеннях Сонця можна побачити величезні сонячні плями, а також Міжнародну космічну станцію, яка пролітає повз нашу зірку.