Працює не так, як ви думаєте: яким чином вода гасить вогонь

Вода гасить вогонь, але не впливає на саме полум'я.

Із самого дитинства всім відомо, що за допомогою води можна загасити пожежу. Але зазвичай люди не цікавляться тим, як саме відбувається процес придушення вогню водою. Чому і як саме вода може загасити вогонь? Виявляється, це працює не так, як ви можете подумати, пише Live Science.

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За словами Сари Макаллістер, експертки з пожеж і представниці Лісової служби США, вода здебільшого гасить вогонь через те, що вона є гарним тепловідводом. Тобто вода добре поглинає тепло.

Це може звучати незвично, але насправді вода не впливає на саме полум'я. Як відомо, для процесу горіння потрібні паливо, кисень і джерело тепла. Але замість того, щоб боротися безпосередньо з вогнем, вода впливає на паливо, тобто вона ускладнює процес його горіння. Таким паливом може виступати що завгодно: дерево, трава або ж будівля.

За словами Майкла Голлнера з Каліфорнійського університету в Берклі, США, коли, наприклад, горить деревина, то тепло вогню випаровує речовини в ній і вони перетворюються на газ, що підживлює вогонь. Якщо гасити деревину водою, то температура полум'я має бути дуже гарячою, щоб випарувати речовини в деревині і саму воду.

Вода гасить вогонь, але не впливає на саме полум'я Фото: ScienceAlert

Але, через високу теплоємність води для її випаровування потрібно багато енергії або тепла. Якщо вогонь витрачає своє тепло на випаровування води, то в нього залишається менше енергії на нагрівання палива. Оскільки вода поглинає тепло, то паливо охолоджується. Вогонь не може нагріти паливо настільки сильно, щоб почався процес його випаровування, а значить вогонь не може підживлювати себе і розсіюється.

За словами Голлнера, це дуже ефективний спосіб стримування поширення пожежі на велику територію. Тобто потрібно лити воду на паливо, що сприяє підживленню вогню.

З іншого боку, ще одним способом гасіння пожеж є використання водяної пари. Це особливо ефективно під час гасіння пожеж у спеціалізованих приміщеннях, наприклад, там, де знаходиться серверне обладнання. Тобто пожежникам потрібно постаратися зберегти ці комп'ютери, а тому лити на них рідку воду не найкращий варіант.

У такому разі приміщення наповнюють настільки маленькими краплями води, що вони практично схожі на водяну пару. За словами Голлнера, велика кількість водяної пари витісняє кисень із приміщення і вогонь охолоджується.

За словами Макаллістер, вода не завжди є ефективним способом для гасіння пожеж, особливо якщо йдеться про лісові пожежі. З одного боку, дуже важко доставити величезну кількість води для гасіння великої лісової пожежі. Але насправді найчастіше воду під час таких пожеж використовують не для гасіння вогню, а для уповільнення процесу горіння. Після цього пожежники використовують інші речовини для локалізації та знищення вогнищ загоряння.

Фокус уже писав про походження небесних вогнів, створених людиною, тобто про те, як з'явилися феєрверки і як вони поширилися по всьому світу.