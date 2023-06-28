Найкращі бітбоксери у світі. Орангутани можуть видавати одночасно два звуки — як люди та співочі птахи

Нове дослідження припускає, що ці мавпи володіють унікальними у тваринному світі вокальними даними.

Тваринний світ сповнений дивних і дивовижних звуків, проте тепер дослідники вважають, що орангутани володіють феноменальними вокальними даними — по суті, вони можуть претендувати на звання найкращих бітбоксерів у світі, принаймні у тваринному, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Ворикського університету спостерігали за двома популяціями орангутанів, що вокалізують, на Борнео і Суматрі протягом 3 800 годин. Проаналізувавши отримані дані дослідники дійшли висновку, що примати в обох групах використовували один і той самий голосовий феномен.

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За словами співавтора дослідження, ад'юнкт-професора психології, доктора Адріано Ламейра, результати їхнього дослідження свідчать про те, що орангутани здатні одночасно видавати два окремі звуки: як співочі птахи та люди-бітбоксери. Вчені вважають, що результати дослідження можуть дати ключ до розуміння еволюції людської мови.

Ламейр зазначає, що люди використовують губи, язик і щелепу, щоб вимовляти глухі звуки приголосних, водночас активізуючи голосові зв'язки в гортані з повітрям, що видихається, щоб відтворити дзвінкі, відкриті звуки голосних. Дослідники виявили, що орангутани також здатні видавати обидва типи цих звуків, до того ж одночасно.

Наприклад, спостереження показують, що великі самці орангутанів на Борнео видають звуки, що нагадують "чавкання", у поєднанні з "бурчанням" у бойових ситуаціях. А самки орангутанів на Суматрі видають щось схоже на "писк поцілунків" одночасно з "перегукуючись криками", щоб попередити побратимів про можливу небезпеку.

За словами співавторки дослідження, докторки Мадлен Хардус, той факт, що обидві віддалені популяції використовують два звуки одночасно, доводить, що ця особливість є біологічним феноменом. Наприклад, люди надзвичайно рідко видають одночасно дзвінкі та глухі звуки, виняток, певно, становить лише бітбокс — вправне вокальне виконання, що імітує складні ритми хіп-хопу.

Автори дослідження зазначають, сам факт того, що люди здатні до бітбоксу, змушує дослідників задуматися, звідки взялася ця дивна здатність. Тепер дослідники вважають, що їм нарешті вдалося знайти відповідь на це питання. Передбачається, що цей дивовижний вокальний феномен сягає корінням в еволюцію наших предків.

Дослідники вважають, що вокальні та координаційні здібності диких людиноподібних мавп недооцінені науковою спільнотою порівняно з акцентом на вокальні здібності птахів.

Хардус зазначає, що цей вокальний феномен орангутанів нагадує розмовне мовлення настільки сильно, як і спів птахів, проте анатомія пернатих не має схожості з людською. Тому дослідникам важко встановити зв'язок між співом птахів і розмовною мовою у людей.

Нове ж дослідження має значення для розуміння вокальних особливостей наших спільних предків і для еволюції людської мови загалом, а також для розуміння феномена людського бітбоксу. Автори дослідження вважають, що мова ранніх людей, ймовірно, нагадувала щось більше схоже на бітбоксинг, а потім еволюціонувала в структуру приголосних і голосних, яку ми знаємо сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що найрідкісніший у світі вид орангутанів під загрозою вимирання.