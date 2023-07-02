Дісталися за ленд-лізом. Під Києвом знайдено британські літаки часів Другої світової війни (фото)

Вважається, що зараз у світі залишилося тільки 14 літаків "Гаррікейн", які ще можуть літати.

Науковці з Національного музею авіації України виявили те, що залишилося від восьми британських винищувачів "Гаррікейн", які СРСР отримав у рамках ленд-лізу в 1941 році під час Другої світової війни. Експерти кажуть, що це перший випадок в історії України, коли було виявлено таку кількість британських літаків, пише BBC.

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За словами Валерія Романенка з Національного музею авіації України, уламки восьми літаків, які іржавіли, було виявлено в лісі на південь від Києва, де їх закопали в землю. Ще після закінчення Другої світової війни тоді ще радянські військові розібрали ці літаки на запчастини, зібрали всі важливі прилади, також цінні конструкції з погляду вмісту металів і розбили "Гаррікейни". Після чого їх просто закопали в землю. Наразі науковці проводять ідентифікацію літаків, щоб можна було їх зібрати та виставити на загальний огляд.

Уламки восьми літаків, що іржавіють, було виявлено в лісі на південь від Києва, де їх закопали в землю Фото: BBC

"Ці "Гаррікейни" можна назвати символом допомоги Великої Британії в роки Другої світової війни. І зараз Велика Британія нам дуже допомагає, за що ми дуже вдячні. У 1941 році ця країна першою передала тоді ще СРСР багато літаків, і зараз вона першою дала нам ракети Storm Shadow", — каже Романенко.

За словами вчених, в Україні можна дуже рідко знайти уламки такого типу британських літаків, і раніше біля Києва не знаходили жодного літака, поставленого в рамках ленд-лізу від союзників.

В Україні можна дуже рідко знайти уламки такого типу британських літаків Фото: BBC

Після вторгнення нацистської Німеччини 1941 року в СРСР, останньому, в рамках ленд-лізу, оплачуваного США, Велика Британія відправила свої літаки "Гаррікейн". Це був один із наймасовіших літаків Королівських ВПС, які зіграли важливу роль у межах "Битви за Британію", коли ВПС нацистської Німеччини намагалися завоювати перевагу в повітрі, щоб отримати можливість реалізації наземного вторгнення до Великої Британії.

За 3 роки, з 1941-го по 1944-й, Велика Британія передала СРСР приблизно 3 тисячі літаків "Гаррікейн" Фото: BBC

За словами вчених, "Гаррікейн" був простим в управлінні літаком і водночас дуже надійним. Хоча багато радянських льотчиків, судячи з історичних записів, вважали ці літаки недостатньо потужними, недостатньо озброєними і недостатньо захищеними.

До кінця Другої світової війни ці літаки вважалися вже застарілими, а тому їх використовували в основному для ураження засобів ППО. За словами вчених, 8 знайдених британських літаків використовувалися для захисту великих транспортних вузлів, особливо залізничних станцій.

За словами вчених, "Гаррікейн" був простим в управлінні літаком і водночас дуже надійним Фото: BBC

За 3 роки, з 1941-го по 1944-й, Велика Британія передала СРСР приблизно 3 тисячі літаків "Гаррікейн". Але більшість із них або були знищені в бою, або розібрані на запчастини. Деякі з цих літаків радянські військові спеціально розбирали і закопували в землю після Другої світової війни, щоб не платити за них США. Річ у тім, що згідно із законом про ленд-ліз, СРСР мав платити за будь-яку військову техніку, що залишилася цілою.

Експерти вважають, що зараз у світі залишилося лише 14 відреставрованих літаків "Гаррікейн", які ще можуть літати.

Нагадуємо, що вчені знайшли легендарний підводний човен, заритий під міським парком у Британії. Дослідники припускають, що після Першої світової війни субмарину HMS E52 відправили на металобрухт разом з іншими кораблями, а потім просто закинули.