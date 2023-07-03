Таємниці розкопані: що насправді означають древні англосаксонські персні зі слонової кістки

Древні англосаксонські жінки, що належали до елітного класу, були поховані з чудовою колекцією перснів зі слонової кістки, походження яких інтригувало дослідників протягом тривалого часу. Нещодавнє дослідження проливає нове світло на цю таємницю.

Попередні висновки припускали, що слонова кістка могла походити від мамонтів або моржів. Однак результати дослідження вказують на те, що слонова кістка насправді походить з Африки в п'ятому або шостому столітті нашої ери. Дивовижно, але це означає, що цей матеріал подолав відстань у майже 4 6 400 км від кладовищ, де відкопали англосаксонські кільця зі слонової кістки, пише Arkeonews.

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Враховуючи історичне розуміння подорожей і торгівлі в першому тисячолітті нашої ери, така величезна відстань транспортування слонової кістки є справді дивовижною. Гостроцікаве відкриття дозволяє припустити існування торгової мережі, яка з'єднувала Східну Африку і Західну Європу в ту епоху.

Завдяки мультиметодологічному підходу дослідники визначили, що слонова кістка, використана для кілець, походить від слонів, які мешкали на території, що характеризується молодими вулканічними породами в Африці в період між 5 і 6 століттями нашої ери. Ці попередні дані дозволяють дослідити мережі та соціально-економічні фактори, які сприяли поширенню африканської слонової кістки на Британські острови в цей конкретний період.

Ці кільця зі слонової кістки знайдені в могилах жінок, серед різноманітного поховального інвентарю, що супроводжував їхні останки Фото: ©Hugh Willmott

Ці кільця зі слонової кістки знайдені в могилах жінок, серед різноманітного поховального інвентарю, що супроводжував їхні останки. Хоча за формою артефакти нагадують персні, вони значно більші. Це вказує на те, що вони не призначалися для особистої прикраси, а слугували для іншої мети. Вважається, що ці кільця були частиною сумок, які підвішувалися до стегон жінок.

"Більшість кілець знайдені біля стегон, що дозволяє припустити, що сумки були підвішені на талії, поряд з іншими предметами, такими як залізні ножі, пари підвісок для поясів з мідного сплаву і залізні "защіпки"", — пояснюють автори дослідження.

Щоб глибше зрозуміти ці артефакти, команда британських дослідників провела всебічний аналіз одного кільця з ранньоанглосаксонського поховання поблизу села Скрембі в Лінкольнширі. Це кладовище існувало з кінця п'ятого до початку шостого століття, а кільце, про яке йдеться, було одним із семи, знайдених у розкопаних англосаксонських могилах.

Оскільки і Північна Африка, і значна частина Великої Британії тривалий час входили до складу Римської імперії, можна припустити існування залишкових торговельних зв'язків навіть після занепаду імперії. Однак причини очевидного припинення цієї торгівлі до 700-х років залишаються невідомими.

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