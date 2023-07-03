Телескоп Вебб зробив знімки чотирьох планет-гігантів Сонячної системи: це зовсім інші світи (фото)

Після того, як космічна обсерваторія зробила фотографію Сатурна в інфрачервоному діапазоні світла, у вчених тепер є, так би мовити, "повне зібрання творів".

Сатурн став четвертою планетою, після Юпітера, Урана і Нептуна, які за допомогою своїх приладів, що працюють в інфрачервоному діапазоні світла, сфотографував космічний телескоп Вебб. Спостереження за планетами Сонячної системи в цьому діапазоні допоможуть ученим дізнатися більше про властивості планет-гігантів, пише ScienceAlert.

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Фотографія Сатурна від телескопа Вебб

Фотографія Сатурна від телескопа Вебб Фото: NASA

Вчені з NASA опублікували нещодавно нове зображення Сатурна, зроблене телескопом Вебб, як уже писав Фокус. На новому знімку Сатурн виглядає інакше, ніж на інших фотографіях, зроблених іншими телескопами. Особливо яскраво виділяються на тлі темнішої планети його кільця, а також у кадр потрапили три супутники газового гіганта під назвою Тефія, Енцелад і Діона.

Нове зображення Сатурна показує планету без характерних хмар, і вона виглядає, як безликий трохи тьмяний світ. Причина криється в тому, що телескоп Вебб проводить спостереження за космосом у ближньому і середньому інфрачервоному діапазоні світла. А ці довжини хвиль невидимі людському оку. Але завдяки таким знімкам вчені отримують набагато більше важливої інформації. Наприклад, це стосується внутрішнього устрою планет-гігантів та їхнього хімічного складу.

Тепер учені можуть краще вивчити не тільки саму планету, а й її дивовижні кільця, а також деякі супутники. Астрономи хочуть виявити нові, раніше невідомі кільця навколо Сатурна, а також нові супутники планети. Хоча відомо, що їх у Сатурна 145, вчені вважають, що таких об'єктів біля планети обертається більше.

За словами вчених, тепер вони отримали більше інформації про сезонні зміни на газовому гіганті.

Щоб можна було побачити Сатурн у новому світлі, як власне й інші 3 планети-гіганти, вчені попередньо обробили зображення телескопа Вебб.

Фотографія Юпітера від телескопа Вебб

Фотографія Юпітера від телескопа Вебб Фото: NASA

Ще в серпні минулого року космічна обсерваторія, яка вважається найпотужнішою з наявних, зробила знімки Юпітера. Саме ця планета стала першою з квартету планет-гігантів Сонячної системи, яку сфотографував телескоп Вебб.

За словами вчених, новий знімок Юпітера не був повною несподіванкою, оскільки багато особливостей астрономи вже бачили раніше. Але телескоп Вебб зміг показати деякі дуже рідко спостережувані явища на Юпітері, такі як постійні полярні сяйва. Також на новій фотографії помітні ледве видимі кільця Юпітера.

Фотографія Нептуна від телескопа Вебб

Фотографія Нептуна від телескопа Вебб Фото: NASA

У вересні минулого року телескоп Вебб зробив фотографію найдальшої планети від Сонця — Нептуна. Найпопулярнішими зображеннями цього крижаного гіганта є ті, які зробив космічний апарат "Вояджером-2" ще 1989 року.

Але завдяки новим знімкам астрономи отримали новий погляд на Нептун в інфрачервоному діапазоні, що дало змогу показати дивовижні кільця цієї планети.

На фотографії Нептуна можна побачити яскраву смугу і вчені вважають, що вона є ознакою глобальної атмосферної циркуляції на крижаному гіганті.

Фотографія Урана від телескопа Вебб

Фотографія Урана від телескопа Вебб Фото: NASA

Нептун і Уран є обидва крижаними гігантами, хоча останній розташований ближче до Сонця. Але Уран приховує дуже багато загадок, включно з тією, що ця планета під час обертання навколо нашої зірки наче лежить на боці, і астрономи намагаються вирішити ці загадки.

У квітні цього року телескоп Вебб зробив фотографію Урану, яка не дала багато відповідей на питання, які цікавлять вчених, але це спостереження дало змогу виявити 11 з 13 структур кільцевої системи і незрозуміле світіння атмосфери над полярною шапкою Урану.

Як уже писав Фокус, дослідження показують, що на Сатурні щорічно випадає 1000 тонн алмазів у вигляді дощу.