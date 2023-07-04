Нова супер-Земля. У незвичайній зоряній системі недалеко від нас може бути позаземне життя

Система з трьох зірок розташована всього в 4 світлових роках від нас.

Найближча до Землі зоряна система, яка складається з трьох зірок, Альфи Центавра А і В і Проксима Центавра, розташована на відстані в 4,2 світлових роки. Поруч з Альфа Центавра можуть обертатися кілька планет і деякі з них можуть бути населені. Тобто тут може бути позаземне життя, але людям доведеться полетіти туди, щоб у цьому переконається, пише Big Think.

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Дивна зоряна система

Вчені не дарма вважають цю зоряну систему незвичайною. Наприклад, зірка Альфа Центавра A за масою на 10% більша за Сонце і на 50% яскравіша за нашу зірку. А із зіркою Альфа Центавра B все навпаки. Вона на 10% менша за Сонце за масою і на 50% менш яскрава, ніж Сонце. Що ж стосується третьої зірки в цій системі, Проксими Центавра, то вона є тьмяним невеликим червоним карликом, що розташований від попередньої пари на відстані в 0,2 світлових року.

Незважаючи на всю дивину цієї зоряної системи, вона представляє особливий інтерес для вчених, адже ці зірки знаходяться найближче до Землі з більш, ніж 100 млрд інших зірок Чумацького Шляху.

Придатні для життя планети?

Зірка Проксима Центавра розташована трохи ближче до нас, ніж зірки Альфа Центавра А і В, і навколо неї обертаються дві планети, з яких одна перебуває в так званій придатній для життя зоні зірки. Тобто тут може бути рідка вода.

Вчені вважають, що навколо пари зірок Альфа Центавра також обертаються планети, при цьому вони можуть бути планетами земної групи, тобто кам'янистими і чимось схожими на Землю. Припускається, що одна з планет взагалі перебуває на такій самій відстані від однієї із зірок, як і Земля від Сонця. Тож існує висока ймовірність того, що тут є не просто вода в рідкому вигляді на поверхні, а й позаземне життя.

Вчені вважають, що навколо пари зірок Альфа Центавра також обертаються планети, при цьому вони можуть бути планетами земної групи Фото: space.com

Тепер же повернемося до відомої з 2016 року планети Проксима Центавра b, яка трохи більша за Землю за розмірами і розташована в зоні придатній для життя своєї зірки. Але є одна проблема з цією планетою. Вона обертається дуже близько до зірки і може бути завжди повернута до неї тільки однією стороною. Таким чином вона, найімовірніше, не придатна для життя, адже на одному боці завжди дуже спекотно, а на іншому — дуже холодно.

Одні дослідники все ще припускають ,що тут теоретично може бути позаземне життя, але інші вважають, що це малоймовірно. Річ у тім, що червоні карлики відомі тим, що часто випускають дуже сильні потоки випромінювання, які можуть знищити все живе на планеті. Проксима Центавра b розташована у 20 разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця, тому від випромінювання планету може захистити тільки дуже сильне магнітне поле. Але невідомо чи є воно. Також учені не знають, чи є тут вода в рідкому вигляді. Хоча, враховуючи перераховані вище умови, найімовірніше її немає.

Нова супер-Земля

Що ж стосується планети, яка, можливо, розташована поруч із зіркою Альфа Центавра А, то вчені поки що достеменно не знають, чи є вона кам'янистою, чи все ж таки це газовий гігант.

Деякі вчені вважають, що це може бути так звана супер-Земля, тобто кам'яниста планета, яка в кілька разів більша за Землю за розмірами. І на цій планеті, яка розташована приблизно на тій самій відстані від зірки, що й Земля від Сонця, може процвітати позаземне життя.

Але навіть якщо це так, то людям доведеться відправити туди, якщо не пілотовану місію, то хоча б дослідницький зонд. Але в нас поки що немає таких двигунів, які б могли досягти швидкості близької до швидкості світла, щоб долетіти до цієї планети хоча б за 5 років. Тому залишається тільки припускати, чи є позаземне життя на планетах у системі Альфа Центавра.

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