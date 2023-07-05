Найспекотніший день від початку часів. Понеділок офіційно визнано надзнойним днем на Землі

Середньодобова температура вперше перевищила позначку в 17°C — це найвище значення за всю історію спостережень.

Згідно з вимірюваннями, проведеними у вівторок американськими метеорологами, понеділок, 3 липня 2023 року, офіційно став найспекотнішим днем на Землі за всю історію спостережень. Дослідники зазначають, що цього дня середньодобова температура на планеті вперше подолала бар'єр у 17°C, пише Science Alert.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), 3 липня середньодобова температура на поверхні нашої планети становила 17,01°C. Попередній рекорд було встановлено майже рік тому: 24 липня 2022 року середньодобова температура на поверхні Землі становила 16,92°C. Зазначимо, що це найвищі температури з початку спостережень.

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Дослідники зазначають, що середня температура повітря у світі коливається від 12°C до трохи менше ніж 17°C у будь-який день у році, в середньому температура на поверхні Землі становить 16,2°C на початку липня в період з 1979 по 2000 роки.

Зазначимо, що наразі рекорд ще не підтверджено іншими вимірами. Однак дослідники вважають, що він навряд чи затримається надовго — з початком літа у північній півкулі метеорологи очікують нових теплових рекордів.

Відомо, що середня глобальна температура, як правило, продовжує підвищуватися до кінця липня або початку серпня. Потім вона йде на спад. Дослідники зазначають, що навіть у червні 2023 року середні глобальні температури були найвищими, які коли-небудь фіксувалися підрозділами моніторингу клімату Copernicus Європейського Союзу.

Науковці припускають, що температури надалі лише продовжать зростати порівняно із середніми історичними значеннями. Очікується, що це триватиме протягом наступного року, поки Тихий океан, та й уся кліматична система Землі, перебувають у владі Ель-Ніньйо.

Дослідження також підтверджують, що людська діяльність, здебільшого спалювання викопного палива, істотно впливають на клімат Землі. Людство продовжує щорічно викидати в атмосферу землі близько 4 мільярдів тонн CO2, що зігріває планету, що неминуче тягне за собою посилення змін клімату.

Раніше Фокус писав про те, як рекордні температури відобразяться на повсякденному житті людства: світовий океан закипає.