Третій цар Стародавнього Риму: в історії про "короля війни" важко відкризнити правду від вигадки

Тулл Гостiлiй, третій цар Риму, оповитий міфами та легендами. Відомий своєю відданістю закону і вірою у важливість релігійних ритуалів, Гостiлiй здобув визнання насамперед завдяки своїй військовій кмітливості та прагненню розширити територію Риму.

Через брак достовірних історичних записів, що стосуються ранніх днів Риму, походження Тулла Гостілія залишається оповитим таємницею. Широко поширена думка, що Гостілій, ймовірно, походив з латинського роду, оскільки ранні римляни були сумішшю латинського та сабінського народів, пише Ancient Origins.

Однак припущення також вказують на можливість його етруського або навіть грецького походження, враховуючи глибокий культурний і політичний вплив цих регіонів на етапі зародження Риму.

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Згідно з римськими переказами, Тулл Гостілій народився у 8 столітті до н. е. у давньому і славетному римському роді. Цей рід веде свій родовід від Гостуса Гостілія, відомого героя, який воював пліч-о-пліч з Ромулом, легендарним засновником Риму.

Незалежно від свого справжнього походження, Тулл Гостілій, ймовірно, підтримував зв'язки з однією з шанованих і впливових родин, які відігравали ключову роль у ранній історії Риму. Як член такої визначної династії, він мав бути пов'язаний з аристократичною елітою, що керувала містом, і його зв'язки та статус, безсумнівно, сприяли його сходженню до влади.

Згідно з історіями, що передаються з покоління в покоління, Тулл Гостілій зійшов на трон після смерті Нуми Помпілія, другого легендарного римського царя. На відміну від мирного правління Нуми, Гостiлiй прославився своєю войовничою вдачею, яка іноді підривала довіру його сучасників.

Під час свого правління Тулл Гостiлiй нібито вів війни проти сусідніх міст Альба-Лонга та Фідени, активно домагаючись розширення кордонів Риму та встановлення регіонального домінування. Його особиста присутність у бою, коли він відважно керував військами, слугувала яскравою демонстрацією його мужності та військової доблесті перед народом.

Ілюстрація скульптури Тулла Гостілія Фото: Public Domain

Однією з найвідоміших воєнних перемог Тулла Гостілія була перемога над албанцями — спорідненим латинським народом, тісно пов'язаним з римлянами. Легенда свідчить, що Гостiлiй зухвало викликав Меттія Фуфеція, албанського короля, на поєдинок, який мав визначити результат війни. Вийшовши переможцем, Тулл Гостiлiй заявив про перемогу над албанцями від імені Риму.

Після цієї перемоги Гостiлiй запровадив посаду понтифіка (pontifex maximus), верховного жерця, і збудував на Капітолійському пагорбі інавгураційний храм, присвячений Юпітеру. Його глибока шана до богів і тверда віра в їхню честь і пошану підживлювали його переконання, що божественна прихильність необхідна для процвітання й успіху Риму. Тому він присвятив своє життя подвійній справі — поклонінню богам і війні, що принесло йому гучне визнання народу.

Хоча за час свого правління Тулл Гостiлiй здійснив багато великих справ, його спадщина викликала не менше суперечок. Згідно з римською міфологією, Гостiлiй передчасно і трагічно загинув. Попри те, що в минулому він плекав і дотримувався різних релігійних ритуалів, він нібито почав нехтувати цими життєво важливими звичаями, чим викликав гнів богів, зокрема Юпітера. Гостiлiя та його підданих спіткала швидка відплата: на Рим обрушилася пошесть, а боги вразили його смертельною блискавкою, яка миттєво обірвала його життя.

Його послідовники інтерпретували смерть Гостiлiя як божественну кару за його гріхи проти богів. Ці події стали суворим застереженням для майбутніх римських правителів, показуючи необхідність шанувати богів і дотримуватися належних релігійних обрядів, щоб не відкликати благословення як богів, так і римлян.

Тулл Гостілій: Король війни

Смерть Гостiлiя ще більше висвітлила крихкість людської влади і необхідність смирення перед обличчям божественного авторитету. Попри свою попередню непереможність, Тулл Гостiлiй виявився безсилим перед гнівом богів.

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