Телескоп Вебб зробив знімок "примарної" галактики: вона буквально "лопається" від супербульбашок (фото)

Нові спостереження за космосом показують, як нові зірки сильно змінюють свої галактики.

Зірки народжуються в молекулярних газових хмарах, де газ достатньо охолов, щоб стиснутися і під дією гравітації перетвориться на нові зірки. Але коли ці зірки починають випромінювати світло, то вони нагрівають навколишній газ і таким чином з'являються газові супербульбашки, які можуть виявити астрономи. На новому зображенні "примарної" галактики, яке зробив космічний телескоп Вебб, можна вперше побачити детальне зображення супербульбашок у цій галактиці, пише IFLScience.

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Дослідження, засноване на спостереженнях за супербульбашками, які зробив телескоп Вебб, а також інші телескопи, було опубліковано у виданні The Astrophysical Journal Letters.

За галактикою M74 або NGC 628, яку ще називають "примарною" галактикою, бо вона випромінює мало світла, телескоп Вебб проводив спостереження в рамках нової серії досліджень далекого космосу. Вона розташована на відстані в 32 млн світлових років від нас.

Галактика М74 Фото: NASA

На новому знімку можна побачити нитки газу, які складають основу цієї спіральної галактики. Але це не просто новий погляд на галактику M74. Використовуючи попередні дані спостережень космічного телескопа Габбл і наземного телескопа VLT, вчені отримали новий вигляд цієї галактики і тепер видно, де саме нові зірки створюють газові супербульбашки і як вони впливають на еволюцію галактики разом із ними.

У рамках серії спостережень за далеким космосом учені вивчали зоряні скупчення і пил у 19 галактиках. За ними спостерігали також за допомогою наземного радіотелескопа ALMA. У такий спосіб учені хочуть отримати найповніше уявлення про те, як з'являються нові зірки: від початку і до кінця цього процесу.

Радіотелескоп ALMA може виявити монооксид вуглецю (CO), щоб побачити, де знаходиться холодний газ у галактиках. Але його чутливість у чотири рази нижча, ніж у телескопа Вебб. Проте астрономи виявили 85 газових супербульбашок у 19 галактиках. При цьому використовувалися також дані телескопа Габбл.

Астрономи виявили 85 газових супербульбашок у 19 галактиках Фото: NASA

Оскільки зірки формуються з холодного молекулярного газу, спостереження за тим, як вони впливають на навколишній газ, допомагає зрозуміти, як зірки впливають на своє власне формування і змінюють його. Ці 85 супербульбашок є найбільшою вибіркою молекулярних супербульбашок, виявлених у не дуже далеких від нас галактиках, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, недалеко від Землі виявлено дві нові планети. Астрономи виявили два світи, які обертаються навколо менших, ніж наше Сонце зірок.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найдальшу і найстарішу з усіх відомих чорних дір. І у неї є своя загадка.