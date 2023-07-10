Дієта від діабету. Учені запропонували замінити таблетки від захворювання на фрукти та овочі

Вживання зелені може врятувати не тільки ваше життя, а й ваш гаманець, особливо якщо ви боретеся з діабетом 2-го типу, як показало недавнє дослідження.

Усі ми знаємо, що дієта з великою кількістю овочів і фруктів корисна для здоров'я. Але останнім часом вчені обговорюють можливість прописувати їх як лікування, подібно до ліків. Так, нові дослідження показують, що такий підхід може стати рятівним, особливо для людей з діабетом 2-го типу, пише New Atlas.

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Останнє дослідження засвідчило, що якби ми стали видавати таким пацієнтам рецепти на фрукти й овочі, то потенційно змогли б запобігти близько 300 тис. випадків серцево-судинних захворювань і заощадити 39,6 млрд. дол. на охорону здоров'я, в одних лише США, протягом наступних 25 років.

Ці прогнози отримано в результаті моделювання, своєрідного сценарію "що буде, якщо", заснованого на даних 6,5 млн. американців у віці 40-79 років. Цих людей об'єднували дві спільні риси: вони жили з діабетом і стикалися з проблемою відсутності продовольчої безпеки, тобто не завжди мали доступ до достатньої кількості продуктів харчування для ведення здорового й активного способу життя.

У рамках пропонованої програми хворі на діабет, які відповідатимуть вимогам, отримуватимуть фрукти та овочі безкоштовно або значно дешевше. Ця ініціатива спрямована не тільки на поліпшення їхнього здоров'я, а й на розв'язання широко розповсюдженої проблеми відсутності продовольчої безпеки та обмеженого доступу до свіжих продуктів — так званих "продовольчих пустель".

Чому овочі та фрукти так важливі для людей з діабетом? Усе зводиться до клітковини. Людям з діабетом часто рекомендується дієта з високим вмістом клітковини, а фрукти, овочі, бобові та цільнозернові продукти є прекрасними її джерелами. На жаль, дослідження показують, що тільки один із десяти американців споживає рекомендовану щоденну кількість фруктів і овочів, і ця проблема часто пов'язана не з особистим вибором, а з ціною і доступністю.

Оціночна вартість реалізації цієї програми становить близько 44,3 млрд. дол. У цю суму входить обстеження пацієнтів, організація навчання з питань харчування та дієтології, а також оформлення всіх необхідних документів. Незважаючи на те, що ця сума видається значною, переваги переважують витрати, даючи змогу заощадити гроші в довгостроковій перспективі. Кожен рік життя з поправкою на показник тягаря хвороби, що включає в себе як якість, так і кількість прожитого життя, обійдеться приблизно в 18 000 доларів США, що можна порівняти з іншими профілактичними заходами охорони здоров'я, такими як перевірка артеріального тиску і рівня холестерину або обстеження на рак.

Але переваги програми полягають не тільки в грошах і здоров'ї. Програма також може заощадити приблизно 4,8 млрд. дол. на втраченій продуктивності праці.

Обнадійливі результати були отримані і в попередніх дослідженнях. Наприклад, 15-тижнева програма "Свіжий рецепт", у Детройті значно знизила рівень гемоглобіну A1C — найважливіший показник контролю діабету — у діабетиків із малозабезпечених сімей. У 2018 році неправильне харчування стало причиною понад 14 млн випадків діабету 2-го типу у світі — близько 70% нових діагнозів, поставлених цього року, згідно з раннім дослідженням.

Деякі кроки в цьому напрямку вже робляться. Так, Міністерство сільського господарства США оголосило про фінансування програм, спрямованих на розширення доступу до свіжих фруктів і овочів. А унікальна ініціатива "Їжа — це ліки", очолювана доктором Даріушем Мозаффаріаном, який також керував цим дослідженням, спрямована на те, щоб зробити охорону здоров'я і доступ до свіжих продуктів більш справедливими.

Ця ідея набирає обертів: Рецепти на продукти можуть бути включені до числа пільг, що покриваються медичним обслуговуванням, і ця стратегія вже тестується деякими штатами і приватними медичними компаніями.

У міру розширення масштабів цих програм і збору більшої кількості даних ми матимемо чіткіше уявлення про їхню ефективність. Але одне можна сказати напевно: якщо ми хочемо розв'язати проблему нерівності в галузі охорони здоров'я, спричиненої відсутністю продовольчої безпеки та харчування, ця стратегія може стати вирішальним фактором.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.