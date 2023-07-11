Трюки розуму. Учені вперше довели, що люди можуть чути тишу, і вона приголомшлива

Раніше дослідники вважали, що ми не здатні "чути" тишу, проте все виявилося не зовсім так, як ми вважали раніше.

Це може здатися досить дивним, але людина сприймає тишу так само як будь-який інший звук. Принаймні такого дивного висновку дійшли вчені у новому дослідженні. Цікаво, що протягом століть філософи з різних куточків світу вважали, що люди не "чують" тишу, але, схоже, це не зовсім так, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Джона Гопкінса провели 7 експериментів, у яких взяли участь 1 000 осіб. Кожному з них показали низку трюків із розумом, які працюють зі звуком і тишею. Тепер дослідники вважають, що у них є нові докази того, що наш мозок активно обробляє тишу. Дослідники також вважають, що це зможе пояснити, чому ми приділяємо так багато уваги "незручній паузі в розмові, напруженій паузі між гуркотом грому або тиші наприкінці вистави".

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Відомо, що якщо ви граєте один безперервний електронний тон чи два окремі тони однакової загальної тривалості, мозок людини буде обманювати нас, змушуючи думати, що один тон просто триває довше.

Під час експериментів учені виявили, що, як і у випадку з тонами, реципієнти вважали, що одна безперервна тиша довша, ніж дві окремі. Це дає змогу припустити, що наш мозок обробляє абсолютну тишу за тим самим принципом, що і звук.

За словами старшого автора дослідження з Університету Джона Гопкінса, доктора Чаза Файрстоуна, однією з причин, чому фраза "звук тиші" настільки переконлива, полягає у тому, що "вона парадоксальна". Річ у тім, що тиша передбачає відсутність звуку. Однак результати тестів показують, що ми чуємо тишу так само як звук. Саме тому вчені вважають, що у фразі "звук тиші" насправді може бути більше правди, ніж ми припускали раніше.

Під час експериментів, людям "вмикали поодиноке і подвійне мовчання" на тлі шуму поїзда, жвавого ресторану, ринку, майданчика і білого шуму. Результати досліджень свідчать про те, що люди оцінювали одне мовчання як більш тривале, ніж два окремі мовчання, коли й просили порівняти, як це роблять з іншими звуками.

Цікаво, але ця ілюзія також спрацьовувала, коли людей просили натискати клавішу, скільки часу тривало мовчання, а також коли просто порівнювали їх. Пізніше дослідники виявили два електронні тони, які мали більший розрив між ними під час відтворення в тиші, що знаходилася між іншими звуками. Таким чином учені дійшли висновку, що мозок насправді активно сприймає тишу.

Автори дослідження зазначають, що у реальному повсякденному житті звуки світу являють собою якусь какофонію, а повна тиша настає вкрай рідко. У результаті вчені оцінили, як реципієнти реагували, коли певний шум просто затихав. Наприклад, учені одночасно відтворили високий органний тон і низьке бурчання двигуна, а потім один із цих звуків кілька разів затихав.

Вчені виявили, що люди оцінювали його як затихлий довше, ніж коли зникав очікуваний звук. Автори дослідження вважають, що масив звукових ілюзій проливає світло на те, наскільки люди запрограмовані на сприйняття тиші. За словами співавтора дослідження, професора Яна Філліпса, види ілюзій і ефектів виглядають так, ніби вони унікальні для слухової обробки звуку. Тепер дослідники вважають, що ми насправді "чуємо відсутність звуку".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, з чим пов'язана тиша після снігопаду.