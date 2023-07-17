Марна терапія. ШІ передбачив відсутність результату лікування раку простати у 60% чоловіків

Революційний інструмент штучного інтелекту змінює уявлення про лікування раку простати, захищаючи чоловіків від непотрібної гормональної терапії.

Останні досягнення в галузі штучного інтелекту (ШІ) можуть стати ключем до перетворення лікування раку передміхурової залози, позбавивши тисячі чоловіків непотрібного лікування і пов'язаних із ним побічних ефектів. Ключовою мішенню цього нового підходу є чоловіки, у яких рак передміхурової залози має проміжний ризик поширення і яким наразі рекомендується поєднання променевої та гормональної терапії, пише Daily Mail.

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Гормональна терапія дає змогу знизити рівень чоловічих статевих гормонів, які сприяють росту ракових пухлин. Однак не всі чоловіки однаково реагують на цей вид лікування. У результаті для багатьох гормональна терапія може стати тягарем, що не приносить істотної користі, і спричиняти такі побічні ефекти, як втома, припливи жару, зниження м'язової сили, різні сексуальні проблеми.

Саме тут на допомогу приходить штучний інтелект. Інструменти ШІ, подібні до розроблених американською компанією ArteraAI, що використовують передові розробки, дають змогу вивчити біологічні закономірності, присутні в окремих ракових клітинах, отриманих під час біопсії. Таким чином, можна визначити, яким пацієнтам гормональна терапія може допомогти, а яким ні. За оцінками цього штучного інтелекту, вражаючі 60% чоловіків, які отримують нині гормональну терапію, можуть узагалі не потребувати її. Цей результат може означати, що для боротьби з раком у таких чоловіків достатньо лише радіотерапії, без гормональної терапії та пов'язаних із нею побічних ефектів.

Ба більше, впровадження цього інструменту може принести фінансову вигоду системам охорони здоров'я, заощадивши ресурси, які потім можна спрямувати на інші важливі напрямки лікування. Наприклад, у Великій Британії це може полегшити фінансове навантаження на Національну службу охорони здоров'я (НСЗ).

Цей інструмент штучного інтелекту, який наразі підтримується організацією Prostate Cancer UK, може радикально поліпшити якість життя багатьох чоловіків. Доктор Метью Гоббс, директор з досліджень організації Prostate Cancer UK, висловився на підтримку цього інструменту, наголосивши, що він здатний зменшити непотрібні страждання від побічних ефектів гормональної терапії та значно знизити шкоду, яку завдає рак передміхурової залози.

Д-р Гоббс також високо оцінив надійність інструменту, приписавши його високу якість довгостроковим академічним дослідженням, які брали участь у його розробці. Він висловив сподівання, що трасти НСЗ і відповідальні особи співпрацюватимуть із компанією ArteraAI, щоб впровадити цей інструмент у систему охорони здоров'я Великої Британії і тим самим прискорити отримання користі від нього тими чоловіками, які найбільше її потребують.

Загалом це яскравий приклад того, як технологія штучного інтелекту може призвести до істотних поліпшень у галузі медичного лікування. Точно визначаючи необхідність гормональної терапії у чоловіків з раком передміхурової залози, ШІ може допомогти скоротити кількість непотрібного лікування, покращуючи якість життя і заощаджуючи цінні ресурси охорони здоров'я. У міру просування вперед ми можемо очікувати нових подібних досягнень, які об'єднують технології та охорону здоров'я для створення більш персоналізованих і ефективних планів лікування.

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