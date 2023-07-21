Математика для "чайників". Вчений розкрив простий спосіб додавання і віднімання великих чисел (відео)

У школах нас вчили зовсім інакше, проте математик запевняє, що цей спосіб набагато простіший і дієвіший.

У світі не так багато людей, хто дійсно любив математику в школі: комусь вона давалася насилу, комусь не повело з викладачем, а хтось просто більш схильний до гуманітарних наук. Так чи інакше, але недавнє відео викладача математики в коледжі вивело додавання і віднімання складних чисел на новий рівень, пише IFLScience.

У своїх відео Хоуї Хуа познайомив користувачів Мережі з простішим способом додавання і віднімання великих чисел. За словами математика, попри те, чого нас навчали в школі, деколи простіше додавати й віднімати, рухаючись зліва на право, а зовсім не навпаки, як більшість із нас звикли.

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Замість того щоб іти праворуч, додаючи дві найменші цифри й переносячи одну, Хуа починає свій підрахунок ліворуч, складаючи разом дві найбільші цифри. Таким чином він створює новий рядок, а потім додає середні цифри, перш ніж додати новий рядок і скласти разом найменші цифри.

Буде справедливо зауважити, що цей спосіб передбачає додаткову стадію додавання, проте простіших чисел і цей спосіб не вимагає перенесення одиниць.

Крім того, вчитель математики продемонстрував, як цю тактику можна використовувати для віднімання, просуваючись справа наліво. Під час віднімання ви спочатку віднімаєте число зліва, потім віднімається менше число, а сума цього числа віднімається від суми, показаної числом зліва від нього.

Утім, завжди можна полегшити собі життя і використати калькулятор. Однак, якщо ви все ж таки хочете самостійно віднімати й складати складні числа, новий спосіб, імовірно, припаде вам до смаку.

Раніше Фокус писав про те, що вчений розповів, як математика допоможе в пошуках кохання.