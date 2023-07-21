Розумніші за людей. Знайдено вид риб, які шикуються у чергу, щоб уникнути паніки та тисняви

Нам би повчитися дисципліни та самоконтролю в цих надзвичайно розумних риб, які не втрачають голови навіть у найекстремальніших ситуаціях.

У кожному фільмі про катастрофу, апокаліпсис або суперлиходіїв нам показують одну й ту саму сцену панічної втечі, де егоїстичні люди тиснуть один одного, щоб забезпечити власне виживання. На жаль, як правило, результат виявляється ще гіршим — тиснява забирає життя людей, пише Science Focus.

У новому дослідженні вчені виявили один вельми розумний вид, і нам є чому у них повчитися. Представники цього виду не тільки не панікують, а й шикуються у чергу саме для того, щоб уникнути паніки й тисняви. Під час дослідження вчені спостерігали, як косяки неонової тетрариби (Paracheirodon innesi) шикуються в шеренгу, щоб не допустити зіткнення і тисняви.

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За словами співавторів дослідження Орелі Дюпон і Філіпа Пейла, вони дійшли висновку, що подібна поведінка є нічим іншим, як демонстрацією дотримання соціальних правил навіть у надзвичайних ситуаціях. Водночас за словами дослідників, люди, як і вівці, схильні надзвичайно швидко забувати про соціальні правила у стресовій ситуації — у цьому разі ми скоріше поводитимемося егоїстично.

Відомо, що у звичному середовищі існування цим рибам доводиться переміщатися по камінню в річках. У новому дослідженні вчені з Університету Гренобль Альпи (Франція) зосередилася на вивченні їхніх переміщень великими групами. Науковці помістили риб в акваріум із вузькими отворами, що ведуть в інші відсіки. Зазначимо, що ці отвори були всього від 1,5 до 4 сантиметрів у діаметрі, водночас самі риби досягають близько 0,5 сантиметрів завширшки й 3 сантиметрів завдовжки.

Далі вчені помістили в акваріум рибальську сітку і спостерігали за трьома десятками риб, які змушені були евакуюватися. Дослідники були вельми здивовані, коли помітили, що риби зовсім не купчаться біля цих отворів, перш ніж пройти крізь них, а навпаки — уникають фізичного контакту та засмічення, шикуючись у чергу, щоб рухатися з постійною швидкістю.

Автори дослідження зазначають, що воно стало першим експериментом із вивчення руху натовпу під час групової евакуації у воді. Попередні дослідження подібного роду були зосереджені на вивченні тварин, які переміщуються двовимірними поверхнями.

Переміщення натовпу відбуваються у різних видів по-різному і в різних масштабах, і навіть з різним ступенем успіху. Однак автори дослідження зазначають, що більшості видів насправді є чому повчитися у цих риб, оскільки вони не втрачають голову під час екстреної ситуації — у результаті їм вдається уникнути хаосу і тисняви, а ефективність евакуації лише підвищується.

Автори дослідження вважають, що їхні результати надалі можуть допомогти в розробці ройових роботів і поліпшенні управління дорожнім рухом, причому, як для людей, так і для автономних автомобілів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли найглибоководнішу рибу у світі: який вона має вигляд.