Уламки НЛО на Марсі: вчені знайшли об'єкт із шипами і не можуть його пояснити (фото)

Дослідники поки не можуть виключити навіть припущення про те, що це уламки інопланетного корабля.

Учені продовжують вивчати дивний об'єкт на Марсі, який був знайдений марсоходом Curiosity, пише DailyMail.

Ще у квітні на Червоній планеті був знайдений незвичайний шипастий об'єкт, який дійсно нагадує уламки космічного корабля. Дослідники кажуть, що такий сценарій "не можна повністю скинути з рахунків". Але найімовірніше, утворення пов'язане з сейсмічною активністю на Марсі.

Низка знайдених шипів, за словами експертів, дуже нагадує "піщані шипи", які з'являються на Землі внаслідок 7-бальних землетрусів і вище.

"Ці структури вкрай незвичайні для Марса. Ми поки що не можемо точно сказати, внаслідок яких процесів вони з'явилися на поверхні, але припускаємо, що причиною може бути сейсмічна активність, як і на Землі", — каже автор дослідження професор Річард Армстронг з Астонського університету в Бірмінгемі.

Невідомий об'єкт із шипами на Марсі Фото: NASA/JPL-Caltech

Але за словами експертів, є деякі відмінності між марсіанськими шипами та земними. Наприклад, в об'єкта на Марсі не такі опуклі кінці шипів, а також у земних немає зазубрин, на відміну від марсіанських.

"Знайдені шипи на Марсі навряд чи можуть бути уламками космічного корабля прибульців, але поки нічого не можна повністю виключити", — додає професор Армстронг.

Попри це, після того, як об'єкт сфотографували марсоходи біля основи кратера Гейла, з'являються дедалі нові й нові здогади з приводу походження об'єкта.

Астробіолог з NASA Наталі Кеброл заявила, що це "найхимерніша скеля", яку вона бачила за 20 років своєї роботи з місіями на Марсі. На її думку, дивний об'єкт сформували марсіанські вітри.

Об'єкт був знайдений біля основи кратера Гейла. Фото: NASA/JPL-Caltech

Серед інших теорій фігурував скелет риби, останки динозаврів, а також уламки старого космічного корабля Землі. Як відомо, загалом близько 10 земних зондів розбивалися в різний час на Марсі, тож на цей момент на поверхні Червоної планети перебуває близько 7 119 кг уламків земних технологій.

Щоправда, вчені не вірять, що знайдений об'єкт хоч якось пов'язаний із діяльністю людини.

"На місці виявлення не видно поля уламків та інших рукотворних об'єктів, які мали б бути на місці аварії. З огляду на невеликий розмір об'єкта і відсутність логічного пояснення, навіщо б знадобився такий елемент у космічному апараті, малоймовірно, що це уламки обладнання. Позаземне походження залишається лише здогадкою", — підсумували дослідники.

Зазначається, що подібні скельні утворення були виявлені в кратері від удару астероїда на півдні Німеччини. Як відомо, поверхня Марса всіяна ударними кратерами й астероїди продовжують падати на планету й донині.

Нагадаємо, на знімках з Марса знайшли загадковий "прохід" на Червоній планеті, який нібито веде всередину пагорба. Любитель теорій змови і шанувальник історій про НЛО заявив, що знайшов величезні двометрові двері на одному зі знімків з Марса.