Середньовічний меч хрестоносців: археологи дослідили таємниці невичайної знахідки з морського дна

У 2021 році, біля узбережжя Хоф Ха-Кармель, Ізраїль, виявили середньовічний меч, який проливає світло на морську битву, що відбулася близько 800 років тому в період хрестоносців. Вчені дослідили знахідку та виявили цікаві особливості.

Ця місцевість історично використовувалася як природна якірна стоянка для кораблів поблизу стародавнього портового міста Хайфа, яке захопили хрестоносці в арабів на початку 12 століття нашої ери. Детальна інформація про меч та його збереження опублікована в дослідженні Ізраїльського управління старожитностей (IAA), пише HeritageDaily.

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Коли меч знайшли, його покривав товстий шар морського бетону, що складався з піску і черепашок. Цей бетон виявився двоякою знахідкою. Він ускладнював вилучення металу без шкоди для нього, але водночас сповільнював процес окислення, тим самим захищаючи меч від іржі та руйнування у воді.

Завдяки ретельному рентгенівському дослідженню, спрямованому на проникнення крізь шари бетону, дослідницька група виявила гостроцікаві факти про меч. Він мав лезо довжиною приблизно 88 см і шириною близько 4,6 см, а також ознаки можливого вигину, можливо, отриманого під час бою.

Доктор Йоппе Госкер, експерт з цього питання, пояснив значення меча, зазначивши, що він належав лицареві або солдату, слугуючи в ті часи основною зброєю для ближнього бою. Мечі були дорогоцінними речами, оскільки вимагали високоякісного заліза і використовувалися переважно знаттю та професійними воїнами, що вимагало значних тренувань і практики.

Коли меч знайшли, його покривав товстий шар морського бетону, що складався з піску і черепашок Фото: Shlomi Katzin

Дослідники припускають, що меч разом із власником опинився в морі під час морської битви. Можливо, він перебував на борту одного з кораблів, що брали в облогу прибережні міста, а можливо, належав рицарю, який повертався на кораблі до Європи.

Під час обстеження місцевості, де знайшли меч, на сьогодні не виявили жодних інших артефактів або людських останків. Однак доктор Госкер висловив припущення, що, можливо, останки солдата лежать на глибині і чекають того дня, коли їх знайдуть.

Елі Ескусідо, директор Управління старожитностей Ізраїлю, підкреслив важливість збереження і реєстрації таких знахідок. Уздовж узбережжя Ізраїлю багато історичних артефактів поховані під піском і занурені в море, ризикуючи бути втраченими назавжди.

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