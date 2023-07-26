Таємничий і смертельно небезпечний. Чоловік заразився "верблюжим" варіантом коронавірусу

Смертельний вірус БСРС знову проявив себе в ОАЕ, викликавши подив експертів у галузі охорони здоров'я через загадкове зараження чоловіка невідомим шляхом.

Не встиг ще світ оговтатися від пандемії Covid-19, яка тільки-но завершилася, як у місті Аль-Айн, що розташоване в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, у 28-річного чоловіка виявлено вірус, відомий як коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому (БСРС). Точна причина зараження чоловіка залишається незрозумілою, пише IFLScience.

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БСРС — це підступне вірусне захворювання, яке проникає в організм і вражає насамперед дихальну систему. Воно викликає симптоми, схожі з симптомами важкого грипу, такі як висока температура, кашель і утруднене дихання. У важчих випадках вірус може викликати серйозне захворювання легенів, відоме як пневмонія, і навіть порушити роботу травної системи.

БСРС дійсно є різновидом коронавірусу, як і Covid-19, але це не одне й те саме. Це свого роду його далекий родич. Зазвичай цей вірус передається від дромадерських верблюдів на Близькому Сході до людей, але може передаватися і від людини до людини. Однак у цьому конкретному випадку, згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), пацієнт не мав контакту з верблюдами або будь-якими верблюжими продуктами, тому залишається загадкою, як він заразився цим вірусом.

Але це захворювання — не нова загроза здоров'ю людини у світі вірусів. Уперше він з'явився 2012 року, переважно на Близькому Сході. Відтоді ми стали свідками трьох великих спалахів БСРС, причому останній випадок зараження було зареєстровано в ОАЕ в листопаді 2021 року.

Найважчий із цих спалахів стався 2012 року, коли ВООЗ повідомила про 2 566 випадків захворювання на БСРС і 882 смерті. Рівень смертності становив 34%, що є лякаюче високим показником. Однак ВООЗ припустила, що ця цифра може бути дещо завищена. Можливо, що деякі легші випадки захворювання на БСРС не були враховані, що призвело б до зниження фактичного рівня смертності.

Вірус БСРС уже було виявлено в низці країн, включно з Саудівською Аравією, Південною Кореєю, ОАЕ, Йорданією, Катаром, Оманом, Іраном, Великою Британією і навіть США. Однак більшість випадків захворювання у 2012 році було виявлено на Близькому Сході, причому у Великій Британії було зареєстровано п'ять випадків захворювання і три смерті, а у США — два випадки і жодного смертельного результату.

Цей останній випадок — явна ознака того, що БСРС все ще існує і, можливо, мутує, знаходячи нові способи поширення. Це чергове нагадування людству про важливість постійної пильності та надійних систем епіднагляду для своєчасного виявлення та реагування на подібні інфекційні захворювання. Залишається сподіватися, що вірус не почне набирати обертів по всій планеті, а ми, все ж таки, винесли важливі уроки з попереднього нещодавнього випадку і будемо готові взяти будь-який спалах захворювання під контроль.

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