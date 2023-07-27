Таємниця сучасного "лондонського молота", замурованого у стародавній скелі, нарешті рокрита

У червні 1936 року Емма Заді Хан та її чоловік Макс Едмонд Хан натрапили на незвичну знахідку під час прогулянки вздовж Ред-Крік у Лондоні, штат Техас. У камені, який здавався стародавнім скельним утворенням, стирчав фрагмент дерева.

Приблизно через десять років їхній син, допитливий від природи, вирішив розколоти скелю, щоб дослідити її вміст. На свій подив, він знайшов молоток, який виявився напрочуд сучасним, попри незвичні обставини його знаходження, пише IFLScience.

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Знахідка молотка привернула увагу молодого креаціоніста Карла Бо. Він стверджував, що порода, в якій знаходиться молоток, належить до крейдяного періоду, припускаючи, що молоток якось потрапив у скелю, коли по Землі блукали доісторичні істоти на кшталт трицератопсів. Бо розглядав це як доказ проти теорії еволюції.

Висловлюючи свої міркування з цього приводу, Бо ставив під сумнів вплив справжнього віку артефакту на еволюційну теорію, викликаючи питання про те, чи могло людство існувати так багато мільйонів років тому.

І навпаки, якщо молот знайдений відносно недавно, то навколишня крейдяна формація Хенселл Сенд мала б бути відносно молодою, що кидає виклик встановленим геологічним хронологічним межам.

Однак, всупереч інтерпретації Бо, істина полягала в геологічних процесах, які "замурували" молот у скелі. Дослідник Глен Кубан (Glen J. Kuban) заглибився в це питання в статті, опублікованій в 1997 році в журналі Paleo.

Кубан вказав, що скельне утворення, хоч і вражає непідготовлене око, насправді не походить з ордовицького періоду, як дехто припускав. Найімовірніше, це результат затвердіння мінералів у розчині навколо стороннього предмета, який впав у тріщину або лежав на землі.

У цьому випадку вихідна порода, ймовірно, ордовицького походження, зазнала хімічних змін, які сформували оболонку.

Зрештою, хоча знахідка молотка в скелі, безперечно, захоплива, вона не датується таким давнім часом, як вважалося спочатку. Цілком ймовірно, що шахтар упустив молоток приблизно сто років тому, а можливо, і трохи раніше, перш ніж геологічні процеси поступово замурували його в скелі.

А тому наявність молотка в скелі не свідчить про давню епоху, а ймовірніше є свідченням природних процесів, які можуть ввести в оману спостерігачів без належного геологічного розуміння.

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