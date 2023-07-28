Від фінікійців до емодзі: яка історія в популярного в усьому світі амулета "зле око"

"Зле око" (амулет "назар") відоме у всьому світі та офіційно включене до набору емодзі у 2018 році як частина Юнікоду 11.0. Однак значення блакитного ока виходить за межі простого талісмана на удачу, заглиблюючись у глибший культурний контекст і забобони.

Цей символ має велике значення в таких країнах, як Туреччина, Греція та прилеглих територіях Середземномор'я. У Туреччині його називають "назарлик", "назар бончук" або "назар бонкугу" і носять як амулет, який, за повір'ям, захищає від згубного впливу лихого ока, пише Grunge.

Слово "назар" в перекладі з арабської означає "погляд", а слово "бонкук" турецькою означає "бісер". У різних культурах пристріт сприймається як зовнішнє прокляття, яке можна навести на людину або сім'ю через недобрий погляд, часто званий у розмовній мові "лихим оком".

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Віра в те, що нещастя може принести недобрий погляд, глибоко вкорінена в забобонах, які існують у багатьох культурах по всьому світу, від Середземномор'я до Азії і навіть Центральної Америки. Історики знайшли свідчення забобонів щодо пристріту ще в стародавніх цивілізаціях, таких як ассирійці та вавилоняни в Месопотамії, на території, яка зараз охоплює Ірак та Іран. У деяких регіонах вважається, що бірюза має здатність відвертати злі прокляття.

Поняття пристріту тісно пов'язане з почуттям ревнощів і заздрості. Вважається, що заздрісний погляд сусіда, знайомого, суперника чи незнайомця може накликати нещастя, особливо на тих, хто досяг успіху і процвітання.

Це повір'я слугує застереженням, радячи тим, хто досягнув багатства і престижу, не виставляти свої досягнення напоказ, оскільки це може викликати заздрість і призвести до падіння. Дивно, але навіть компліменти можуть розглядатися як потенційний спусковий гачок для привернення згубного прокляття.

Походження блакитного кольору намистини назару можна простежити до приїжджих з Північної Європи, які часто відвідували Туреччину, оскільки вони, ймовірно, мали блакитні очі, які були відносно рідкісними серед місцевих мешканців. Отже, витріщання на корінне населення могли неправильно витлумачити як недоброзичливість, а не просто цікавість.

У Греції можна знайти асоціацію синього кольору з пристрітом: античний філософ Плутарх стверджував, що люди з блакитними очима мають особливу здатність насилати на інших пристріт.

Вважається, що сучасний символ, в якому переважає синє скло, походить від фінікійців, стародавнього народу, що жив у Східному Середземномор'ї між 1500 і 300 роками до н. е. Ці люди прикрашали свої ювелірні вироби захисними синіми очима, заклавши основу для розвитку сучасного символу.

Хоча цей амулет є, мабуть, найвідомішим символом захисту від лихого ока, різні культури по всьому світу розробили численні обереги та артефакти, покликані захистити людину від злого погляду інших людей. В Індії, де віра в пристріт, відома як "бурі назар", пронизує всі верстви суспільства, для захисту використовують різноманітні предмети, подібні до середземноморського назару.

Крім того, власники бізнесу часто вивішують амулети з перцю чилі та лимонів біля своїх закладів, щоб відвернути прокляття. В Іспанії, де пристріт асоціюється з відьмами, сільські громади зазвичай покладалися на рослинні засоби для протидії прокляттям. Певні рослини або спалювали, або розміщували навколо будинків для захисту.

У Північній Європі вважалося, що брошки захищають від пристріту, подібно до назару. Наприклад, на острові Кіпр погоничі верблюдів захищали своїх тварин від впливу злого ока, прикрашаючи їх збруєю з півмісяцями. Ця традиція поширилася по всій Європі і дійшла навіть до Індії, слугуючи для захисту як верблюдів, так і коней.

Попри свою репутацію амулета, що приносить удачу, "лихе око" має значні культурні та забобонні конотації в різних регіонах світу, слугуючи потужним символом захисту від заздрості та недоброзичливих поглядів. Символізм і вірування, пов'язані з пристрітом, продовжують зберігатися в різних цивілізаціях крізь час і в різних культурах.

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