Загадкова алергія на м'ясо: у чому її небезпека і до чого тут кліщі

Дослідники попереджають, що ця харчова алергія часто недооцінюється і це може стати проблемою для громадської охорони здоров'я.

На початку 2000-х вчені заявили про відкриття нових ліків проти раку, названих цетуксимабом — імунотерапія, створена для лікування метастатичного колоректального раку. У 2004 році фармацевтичні компанії провели клінічне випробування препарату в США — досить швидко стало очевидно, що щось пішло не так, пише Inverse.

Результати дослідження свідчили про те, що у деяких реципієнтів почалися алергічні реакції у вигляді кропив'янки та смертельно небезпечної анафілаксії, незабаром після одноразового прийому препарату. Дослідники не розуміли, що саме викликало цю загадкову реакцію, але дивним було й те, що вона, здавалося, особливо зачіпала реципієнтів, які жили на півдні США.

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Згодом вченим все ж вдалося знайти винуватця, ним виявився альфа-гал — цукор, що міститься в червоному м'ясі та молочних продуктах, а також деяких фармацевтичних продуктах, зокрема і у цетуксимабі. Пізніші дослідження показали, що люди з алергією на альфа-гал, імовірно, раніше були вкушені кліщами, які передають цукор з кожним укусом.

Статистика свідчить про те, що лише за останнє десятиліття синдром альфа-гал торкнувся близько 110 000 американців. Однак дані Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) припускають, що поширення алергічної реакції насправді може бути набагато ширшим і зачіпає близько півмільйона американців.

За словами співавтора дослідження, старшої лікарки та ветеринарної лікарки CDC Джоани Зальцер, основна проблема синдрому альфа-гала полягає в тому, що більшість випадків, імовірно, залишаються недіагностованими через неспецифічні та непостійні симптоми, а також недостатню обізнаність клініцистів.

Дослідження показує, що з 1,5 тисячі опитаних постачальників медичних послуг лише 5% були впевнені, що можуть діагностувати й лікувати синдром альфа-гал, 35% були не впевнені, а 42% ніколи раніше не чули про це захворювання. За словами співавтора дослідження, співробітниці служби епідемічної розвідки в ЦКЗ Енн Карпентер, такий стан справ викликає серйозні побоювання і загрожує серйозними наслідками для здоров'я людей.

Що викликає синдром альфа-гал

Подібно до хвороби Лайма, синдром альфа-гал пов'язаний з укусами кліщів, особливо кліщами-одинаками, що мешкають у південних штатах США. Утім, інші види кліщів також не виключаються.

З наукового погляду галактоза-альфа-1,3-галактоза альфа-гал є цукром, який присутній у клітинах ссавців, які не є приматами, зокрема:

корів;

свиней;

овець.

Коли кліщі кусають когось із цих тварин, паразити проковтують молекулу, переносять її, а потім передають наступному, кого вкусять. Самі по собі люди не є носіями альфа-гал, а тому наша імунна система розпізнає його як чужорідний. У деяких із них відповідь імунної системи виявляється надмірно сильною, внаслідок чого виробляється потік антитіл IgE. Ці антитіла взаємодіють з іншими імунними клітинами, виробляючи такі хімічні речовини, як гістамін, що призводить до запалення та інших симптомів алергії.

Симптоми та лікування синдрому альфа-гал

На відміну від більшості харчових алергій симптоми альфа-гала проявляються із затримкою — протягом 3-8 годин після вживання червоного м'яса, молочних або фармацевтичних продуктів, які містять цукор. Учені зазначають, що ця затримка вельми ускладнює діагностику.

Загальні симптоми можуть бути легкими:

кропив'янка;

свербіж;

набряк;

нудота;

блювота;

проблеми з диханням.

Однак у деяких випадках симптоми алергічної реакції можуть бути вельми сильними, аж до анафілаксії, що є небезпечною для життя і потребує негайної медичної допомоги. Вченим також відомо, що далеко не у всіх пацієнтів симптоми захворювання проявлятимуться щоразу, коли вони приймають щось, що містить альфа-гал, що також ускладнює своєчасну діагностику.

Зазначимо, що діагностувати цей синдром досить просто за допомогою простого аналізу крові, який визначає, чи є у людини антитіла проти альфа-гала. Але, на жаль, остаточного лікування цього синдрому просто не існує. Фактично медики рекомендують лише стримувати симптоми шляхом виключення харчових продуктів й фармацевтичних препаратів, які містять цей цукор.

Хороші новини полягають у тому, що певна дієта дає змогу стримати симптоми та, схоже, не впливає на довгострокове здоров'я людини. Ба більше, вчені вважають, що з часом симптоми можуть зменшуватися, а згодом зникнути повністю. Особливо, якщо людині вдасться уникнути повторного укусу кліща.

Поширення синдрому альфа-гал

Екстремальні зміни клімату змінюють сезонні моделі, внаслідок чого кліщі розширюють території свого проживання. За даними CDC, на 2018 рік на кліщів припадало 77% зареєстрованих трансмісивних захворювань, з них 82% — хвороба Лайма — цей показник збільшився вдвічі в період з 1991 по 2018 роки. Крім того, вчені зареєстрували зростання інших захворювань, пов'язаних з укусами кліщів, зокрема:

плямиста лихоманка;

рикетсіози;

бабезіоз;

анаплазмоз.

Нове дослідження CDC також свідчить про те, що кількість позитивних тестів на синдром альфа-гал неухильно зростає. Дослідники також зазначають, що найкращим способом убезпечити себе від розвитку дивної алергії на м'ясо є захист від укусів кліщів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що шкірні кліщі стають частиною людини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.