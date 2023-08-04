Якщо після катастрофи "літаючої тарілки" на Землі опиняться інопланетяни: що буде далі

Експерти вважають, що факт падіння на планету позаземного корабля ймовірно приховуватимуть військові. Але ця таємниця не залишиться секретом надто довго.

Якби інопланетяни справді зазнали катастрофи на Землі на своєму космічному кораблі, то що б сталося? Ці уламки і самих інопланетних істот приховуватимуть від громадськості військові? Чи все ж таки вчені отримають доступ до нових технологій, які можна буде застосувати на благо людства? Такі питання стали особливо актуальними після нещодавньої заяви колишнього офіцера розвідки США про те, що йому відомо про факти існування інопланетних кораблів і трупів інопланетян, які приховує уряд цієї країни. На вищевказані запитання для видання Inverse відповів учений, який вивчає НЛО, Грег Егігіан з Університету штату Пенсільванія, США.

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Кому належать уламки НЛО, що розбився?

За словами вченого, якщо станеться так, що на Землю впаде космічний корабель інопланетян, тобто НЛО, то не існує жодних законів чи договорів, у яких було б сказано, що вони мають належати якійсь одній країні. Хоча зараз деякі сенатори в Конгресі США хочуть внести відповідні поправки до законодавства про оборону, що дало б право привласнити собі уламки "літаючої тарілки" та останки її екіпажу, які будуть використані в інтересах громадськості.

"Я вважаю, якщо станеться подібна катастрофа інопланетного корабля, то першими про це дізнаються не вчені, а військові. Вони займатимуться цим питанням", — каже Егігіан.

Якщо станеться так, що на Землю впаде космічний корабель інопланетян, тобто НЛО, то не існує жодних законів чи договорів, у яких було б сказано, що вони мають належати якійсь одній країні Фото: NYT

Чи може уряд США дійсно приховувати уламки НЛО?

Теоретично військові можуть забрати для вивчення уламки космічного корабля й останки інопланетного екіпажу, щоб про них ніколи не дізналася громадськість.

"Звісно, військові першими прибудуть на місце такої катастрофи і так, вони заберуть усе собі. Але я думаю, що вони все ж таки залучать до вивчення цього НЛО різних учених і експертів, не тільки з оборонного відомства", — вважає Егігіан.

Але спочатку, каже вчений, звісно, все триматиметься в секреті. Військові США переслідуватимуть три цілі:

по-перше, їм потрібно визначити, чи становить цей НЛО і його творці загрозу для людства, особливо для США;

по-друге, військові спробують відтворити позаземну технологію, щоб використовувати її у військових цілях;

по-третє, їм потрібно зробити все необхідне, щоб ніхто інший, крім них, не здійснить другий пункт цього списку.

"Тому все зберігатиметься в секреті, принаймні деякий час. Або військові хоча б спробують приховати цей факт. Але ця таємниця недовго буде секретом, вона обов'язково вийде назовні", — каже Егігіан.

Теоретично військові можуть забрати для вивчення уламки космічного корабля й останки інопланетного екіпажу, щоб про них ніколи не дізналася громадськість Фото: Getty

Падіння НЛО не пройде непомітно

З іншого боку, астроном Сет Шостак з організації Інститут SETI, яка шукає ознаки існування інопланетян, вважає, що приховати сам факт падіння позаземного космічного корабля на Землю неможливо. За його словами, сотні супутників зафіксують цю подію, і ця інформація стане доступною не тільки військовим, і не тільки в США, а й багатьом ученим.

Фокус уже писав, що Сет Шостак скептично поставився до нещодавніх заяв колишнього співробітника Пентагону про НЛО, що розбився в США. Він вважає, що потрібні серйозні докази, яких поки що немає.

Про саму заяву про те, що в США ховають від громадськості "літаючу тарілку" з мертвими інопланетянами, Фокус також докладно писав.

Також Фокус писав про те, що вчений з Гарварду вже через місяць доведе існування інопланетян. Або навпаки не доведе цього факту.