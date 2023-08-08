Вимерлий гібрид динозавра і птаха 120 млн років тому був веганом, — дослідження (фото)

Китайські вчені виявили найраніше з відомих свідчень існування птахів, які харчувалися листям.

Китайські вчені провели аналіз викопного скелета вимерлого птаха Джехолорніс, якого знайшли в північно-східному Китаї, а його вік оцінюють приблизно в 120 млн років. Висновок такий: це найраніше з відомих свідчень існування птахів, які харчувалися листям. Про це повідомляє китайське держвидання Science and Technology Daily.

У птаха Джехолорніс розміром з фазана були зуби та довгий костистий хвіст, як і в його хижих родичів-динозаврів. Але мікроскопічний аналіз скам'янілих залишків у шлунку птаха показав, що він не був хижаком. Замість з м'ясом харчувався листям дерев із групи квітучих рослин магнолід: дерева магнолії, кориці та авокадо.

Присутність у шлунку викопних скелетів шлункових каменів дала змогу палеонтологам з'ясувати, що в раціон деяких ранніх птахів входили частини рослин. Свідоцтва присутності рослин у раціоні найбільш ранніх птахів знаходяться і в інших викопних скелетах. Це скам'янілі фрукти та насіння, що збереглися в травній системі.

Реконструкція птаха-динозавра Джехолорніса Фото: окаменелости

"Скам'янілості стародавніх біоорганізмів Китаю вказують на те, що дуже рано в еволюції птахів вони перейшли від хижацької поведінки до того, щоб за допомогою крил перелітати на дерева і харчуватися плодами, насінням і листям рослин, як це роблять сьогодні багато видів", — пояснив доктор Лі Чжихен.

Вимерлий птах Джехолорніс

Викопний зразок Джехолорніса (Jeholornis prima), знайдений у Чаояні (Ляонін, Китай)

Загалом було виявлено понад 100 останків Джехолорнісів, хоча формально описано тільки сім із них. Раніше це щось середнє між птахом і динозавром відносили до Шеньчжоу-рапторів (від стародавньої назви Китаю, де виявили ці скам'янілості).

Зразок Джехолорніса (Jeholornis), який раніше називався Шеньчжоу-раптор (Shenzhouraptor sinensis).

Нагадаємо, що знайдено пернатих гігантів із крейдяного періоду. Археологи виявили останки 800-кілограмових страусоподібних динозаврів.

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