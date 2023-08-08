Жителі Каліфорнії масово заражалися хворобою легіонерів після джакузі в спа-салоні, — ЗМІ

Більшість тих, хто контактує з бактерією Legionella, не захворіють на хворобу легіонерів, хоча в декого може виникнути легка форма — Понтіакська лихоманка. Але, розвиваючись, бактерія стає смертельно небезпечною.

Спа-салон у північній частині Каліфорнії міг стати джерелом смертельного спалаху хвороби легіонерів. Минулими вихідними місцеве управління з питань охорони здоров'я повідомило про три випадки інфекційного захворювання, два з яких були смертельними. Про це повідомляє Gizmodo

Загиблі нещодавно відвідували Zen Day Spa в місті Річмонд. Наразі заклад закрито, а влада ініціювала розслідування.

Хвороба легіонерів — різновид пневмонії, яку спричиняють бактерії Legionella, що повсюдно трапляються в прісноводному середовищі. Але для зараження потрібні певні умови. Іноді бактерії потрапляють всередину систем кондиціонування повітря або інших штучних систем водопостачання, таких як джакузі.

Вони також масово поширюються повітрям, перетворюються на аерозоль. Іноді можна захворіти, випивши воду, що містить бактерії.

Рентген грудної клітки важкого випадку легіонельозу під час надходження у відділення невідкладної допомоги

В обох нещодавніх смертельних випадках спільним було те, що жертвам ставало зле через кілька днів після відвідування закладу Zen Day Spa. Повідомлялося ще про одного потерпілого, який користувався джакузі в згаданому салоні, але згодом його стан покращився.

Місцеві співробітники департаменту охорони здоров'я провели інспекцію і виявили, що документів, які б передбачали наявність басейну або спа, в організації не було. Зразки води взяли на аналізи.

Більшість тих, хто контактує з бактерією Legionella, не захворіють на хворобу легіонерів, хоча в декого може виникнути легка форма — Понтіакська лихоманка. Але, розвиваючись, бактерія стає смертельно небезпечною. Вона лікується антибіотиками, але все ж за статистикою кожен десятий може загинути. Людей з ослабленим імунітетом, старших за 50 років або курців виділяють у групу ризику.

Нагадаємо, що бездомна кішка заразила чоловіка невідомою науці інфекцією.

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