Потривожили древніх. Під морським дном Землі вперше виявили життя (фото)

Вчені вважають, що їм вдалося зробити одне з найбільших відкриттів за майже півстоліття досліджень морського дна.

Океан вкриває більшу частину поверхні Землі, проте нам все ще надзвичайно мало відомо про нього. Щойно вчені оголосили про дивовижну нову екосистему, яку їм вдалося виявити під морським дном Землі — відкриття було зроблено у вулканічних печерах біля берегів Центральної Америки, пише IFLScience.

Відкриття було зроблено під час експедиції дослідницького судна Falkor Океанічного інституту Шмідта (SOI). Загалом знадобилося 30 днів, щоб завершити експедицію і зробити одне з найбільших відкриттів за 46 років вивчення гідротермальних жерл.

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За словами виконавчої директорки SOI, докторки Джотіки Вірмані, на Східно-Тихоокеанському піднесенні, підводний робот перевертав ділянки вулканічної кори й виявив абсолютно нову для науки екосистему. Тут рясніли черв'яки, равлики, бактерії, що хемосинтезують, і, мабуть, процвітають, попри те, що жили при температурі води у 25°C. Дослідники зазначають, що це відкриття повністю змінило те, як вчені сьогодні розглядають гідротермальні джерела — по суті, вони додають новий вимір з екосистемами, які існують як на поверхні жерл, так і під ними.

Експеримент із сітчастим ящиком Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Під час дослідження вчені, по суті, вперше зазирнули під гідротермальні джерела і зробили справді грандіозне відкриття. Простими словами, їм вдалося виявити загадкову екосистему, яка процвітає під іншою екосистемою. Автори дослідження вважають, що це ще один доказ того, що життя існує в "абсолютно неймовірних місцях".

Вчені відзначають, що життя вперше було виявлено під гідротермальними джерелами, які являють собою гарячі вулканічні джерела, розташовані вздовж морського дна. Крім того, вчені виявили докази того, що поверхневі черв'яки, наприклад, трубчасті черв'яки, здатні переміщатися під поверхнею, використовуючи вентиляційні рідини, які дають їм змогу розширювати ареал проживання.

Молоді трубчасті черв'яки виявлені у зразку вулканічної кірки Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Гідротермальні джерела можуть з'явитися, коли тектонічна активність призводить до зміщення і розтріскування плит земної кори. У результаті ці тріщини заповнюються морською водою, яка нагрівається від магми, змушуючи її підійматися назад на морське дно.

Дослідники вже давно зрозуміли, як з'являються нові гідротермальні жерла, проте незрозумілим все ще залишалося те, як швидко виникають екосистеми, які живуть на них. Одними з найпоширеніших мешканців цих систем є трубчасті черв'яки, проте дослідникам рідко вдалося виявити дитинчат на поверхні гідротермальних джерел. Нове відкриття проливає світло на цю загадку.

Бельдюга плаває поруч із вежею трубчастих черв'яків Фото: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Тепер дослідники знають, що трубчасті черв'яки здатні переміщатися і під поверхнею гідротермальних джерел, що певною мірою пояснює, як їм вдається колонізувати нові місця проживання.

За словами керівниці експедиції, докторки Моніки Брайт з Віденського університету, вони з колегами використовували підводного робота ROV SuBastian, щоб зібрати деяких тварин, що живуть під поверхнею. Науковці проаналізували знахідки та дійшли висновку, що існує одразу два динамічні середовища проживання жерла:

ті, що живуть над поверхнею;

ті, що живуть під поверхнею.

Причому всі вони процвітають в унісон, залежно від вентиляційної рідини знизу і кисню в морській воді зверху. За словами президента і співзасновника Інституту океану імені Шмідта, Венді Шмідт, подібні відкриття ще раз доводять, що нам необхідно повністю вивчити наш океан для розуміння того, що ховається в його глибинах. Відкриття нових істот, ландшафти, а тепер абсолютно нова екосистема підкреслює, як багато нам ще належить дізнатися про наш океан і як важливо захистити те, чого ми ще не знаємо або не розуміємо.

Раніше Фокус писав про те, що глибоко в океані існує загублене місто, і це місце не схоже ні на що інше.