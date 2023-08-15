Леді Ісайя: позолечена мумія, яка здивувала весь світ (фото)

На початку 20-го століття експедиції сера Фліндерса Петрі, видатного археолога та єгиптолога, принесли свої плоди, дозволивши побачити безліч історично значущих залишків Стародавнього Єгипту.

Серед численних скарбів, знайдених під час розкопок, з'явилася скарбниця мумій, що уособлювали залишки греко-римської епохи давньоєгипетської культури. Ця епоха характеризувалася симбіозом класичної мистецької спадщини Середземномор'я та звичаїв єгипетської цивілізації, пише Аncient Origins.

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Багато з цих поховань охоплюють звичайних мешканців епохи, які вирізняються анонімністю та відсутністю вишуканих прикрас. І навпаки, певна підгрупа виділялася як яскраво вбрані останки, які однозначно належали до знаті та багатіїв, що вимагало особливих прикрас.

Серед цього зібрання одна мумія привернула увагу Фліндерса Петрі та його співвітчизників-науковців. Її прикрасили розкішним позолоченим зовнішнім оздобленням, диво, що випромінювало ауру вигадливої привабливості.

На мумії був напис грецьким письмом, який Петрі спочатку розшифрував як "Деметрія, дружина Ікаїса". Подальше з'ясування надало перевагу альтернативному перекладу, виявивши ймовірніший варіант: "Ісайя, дочка Деметріоса".

Верхня частина мумії вкрита ретельно змодельованою маскою; зрештою створюється враження ідеалізованої зовнішності римської жінки високого статусу. Померла тримає вінок, має складну зачіску зі злегка розпущеного волосся та туго зібраних у штопор локонів, а її повне обличчя нагадує ідеали Птолемеїв.

Піраміда фараона 12-ї династії Аменемхета III в Хаварі Фото: Public Domain

Багаті ювелірні прикраси включають намисто з напівкоштовного каміння та браслети зі зміями, які мали мати захисну силу. Використання золота, не тільки є очевидним символом багатства, а й натякає на концепцію божественної плоті, що зроблена із золота, і на те, що позолота слугує засобом захисту.

А тому отримавши блискучу плоть на вічність, померлий стає божественним, щоб успішно досягти потойбічного світу і стати одним цілим із безсмертними богами, які там мешкають.

Коли мумію знайшли, обличчя позолоченої маски було пошкоджено. У 1930-х роках у Манчестерському музеї єгиптолог Мері Шоу та технік Гаррі Спенсер провели "реконструкцію" маски — можливо, з посиланням на інші артефакти, знайдені в Хаварі. Такі "косметичні" процедури були дуже поширені в музеях.

Ступні леді Ісайі були зв’язані в витончений картонний футляр, як заведено для всіх єгипетських мумій. Нижня сторона футляра демонструє чудово збережену та детальну картину двох оголених і зв’язаних ворогів.

Їхня позиція символічна – дама вічно топтатиме їх і демонструватиме свою владу. Написи на кшталт "вороги твої під сандалями твоїми" чітко говорять нам, що тут мається на увазі.

На жаль, ми не знаємо, ким саме була леді Ісайя. Її особистість залишається загадкою, і вона могла просто бути частиною місцевої аристократії, походити з родини, яка мала достатньо багатства, щоб забезпечити їй таке поховання. Проте з її мумії ми бачимо, що її подорож у потойбічний світ була понад усе — екстравагантною та у першокласному стилі

Раніше Фокус писав про японські статуетки доґу епохи Дзьомон. Науковці досі шукають, для чого їх створювали.