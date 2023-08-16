Загорніться у простирадла й уявіть тлінне тіло: як медитація смерті допоможе повернути жагу до життя

Одна з останніх тенденцій у царині здорового способу життя полягає у вельми дивній і дещо лячній практиці, де людей просять загорнутися в "мумію" і уявити себе мертвим.

Тенденції здорового способу життя змінюються з року в рік: від любові до дієт, смузі, спорту і тепер черга дійшла до "медитації смерті". Вона є однією з останніх тенденцій у сфері здорового способу життя, пише Daily Mail.

Медитація смерті полягає в тому, що люди загортаються в простирадла, ніби мумії, та уявляють свої мертві тіла. Нібито це допомагає уявити та змиритися зі своєю можливою смертю.

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Передбачається, що ця практика медитації усвідомленості зосереджена на думках про смерть людини. Медитація смерті вже давно стала популярною і підкорила соціальні мережі, набравши мільйони переглядів. Крім того, у низці країн з'явилися заняття, спрямовані на те, щоб учасники практики почувалися спокійно перед смертю.

Це віяння може здатися чимось дивним і новим, однак за словами ліцензованої психологині з Флориди, докторки Керолін Рубенштейн, ця практика має давнє коріння. Насправді існує кілька типів медитації смерті, а в основі деяких із них певні буддійські традиції.

Наприклад, один тип медитації смерті називається "маранасаті", або пам'ятання про смерть, що має нагадати людині, що практикує, що вона може померти будь-якої миті, а тому має бути до цього готовою. По суті, ця практика вчить не боятися смерті, а сприймати її як природний процес. Передбачається, що таке ставлення може призвести до більш позитивного погляду на життя.

Інша практика медитації смерті являє собою візуалізацію неминучого розпаду тіла, нібито це допомагає людині позбутися прив'язаності до матеріального світу. За словами Рубенштейн, деякі інтенсивніші сеанси можуть припускати загортання в білі простирадла, щоб мати вигляд і відчути себе як мумія. В інших випадках людей просять написати власні надгробні промови, а потім прочитати їх вголос при всій групі.

Психологиня зазначає, що деякі практики справді можуть видатися досить екстремальними, проте медитація смерті також може використовувати й легший підхід. Наприклад, людей просять згадати деталі ключових моментів життя і розповісти про них: хто там був, що вони відчували, чим там пахло і які звуки були на тлі.

Рубенштейн зазначає, що подібна медитація може виявитися корисною для людей, які відчувають тривогу, пов'язану зі смертю. Фактично медитація смерті являє собою форму терапії й техніку, покликану допомогти подолати страхи та тривоги.

Дослідження показують, що страх смерті, також відомий як танатофобія, став широко поширеним від початку пандемії Covid-19. Ліванські дослідники виявили, що страх смерті став найпоширенішим під час пандемії, тоді як китайські вчені виявили, що літні пацієнти віком від 60 до 90 років найчастіше відчували страх смерті під час пандемії.

При цьому інше дослідження, проведене вченими з Університету Кентуккі, показало, що споглядання смерті насправді може призвести до збільшення щастя. Тоді автори дослідження стверджували, що думки про смерть сприяють орієнтації на емоційно приємні стимули.

Раніше Фокус писав про те, що мозок пацієнтів у комі "оживає", коли вони вмирають.

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