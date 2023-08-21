Народжені водою. Учені розповіли, чи можуть дощі тропічного шторму спричинити землетруси

Дослідники провели низку аналізів, щоб зрозуміти, як проливні дощі можуть впливати на сейсмічну активність.

Минулого тижня Геологічна служба США повідомила про землетрус магнітудою 5,1 за 7 кілометрів на південний схід від Охай, штат Каліфорнія. Цікаво, що це повідомлення з'явилося під час того, як тропічний шторм Гіларі переміщався регіоном, спричиняючи сильні зливові дощі, пише Forbes.

У новій статті доктор Маршалл Шепард, провідний міжнародний експерт у галузі погоди та клімату, директор Програми атмосферних наук Університету Джорджії пролив світло на те, чи можуть ці дві події бути пов'язані між собою.

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За словами вченого, у 2006 році дослідження під назвою "Докази землетрусів, викликаних дощами", виявило, що сейсмічна активність тісно пов'язана зі змінами тиску через поширення дощової води. Під час дослідження вчені зосередилися на потраплянні дощової води у відкриття тріщини та осадження її в обмежену кількість відкритих тріщин. Вважається, що ці процеси призводять до гідравлічних змін, які можуть бути пов'язані із землетрусами.

Землетруси 20 серпня 2023 року Фото: pandemia

Геологічна служба США також висловилася з цього приводу. В офіційному повідомленні йдеться про те, що зв'язок між опадами та сейсмічною небезпекою малоймовірний. Річ у тім, що дощова вода не здатна легко просочуватися на кілька кілометрів у надра Землі, де відбувається більшість землетрусів. Однак періоди сильних опадів або посухи насправді можуть побічно впливати на сейсмонебезпечні розломи. Дослідники вважають, що вони можуть спричинити зміни напружень на розломах, а отже і норм сейсмічності.

На цю тему також висловилися і дослідники з Університету Стоуні-Брук. Вони використовували комп'ютерні моделі та продемонстрували, що річні коливання навантаження на розломи Каліфорнії насправді більші в роки незвично рясних опадів або посухи. Зазначимо, що дане дослідження 2021 року було зосереджене винятково на Каліфорнії, проте інше дослідження того самого року виявило зв'язок між опадами й землетрусами в Китаї.

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