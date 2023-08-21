NASA відправило в грозу модифікований літак-розвідник U-2: уперше отримано важливі дані (фото)

Міжнародна група вчених за допомогою нового дослідження змогла зібрати найдетальніші дані про гамма-випромінювання і грозові хмари.

За допомогою літака ER-2, який є модифікованою версією відомого американського літака-розвідника U-2, NASA провело нове дуже важливе дослідження. Літак відправили дуже близько до грозових хмар на висоту 18 км, щоб отримати новітні дані як про самі хмари, так і про гамма-випромінювання. За словами вчених, вони вперше отримали найбільш докладні дані про атмосферні явища, пише Space.

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Ще у 80-роки NASA придбало два літаки-розвідники U-2, на основі яких було створено літаки ER-2. Відтоді, літаючи на висоті до 21 км, обладнані сучасними приладами ці літаки змогли виконати вже 4500 місій з дослідження атмосферних явищ. Один із таких літаків був задіяний під час нового дослідження, яке проводила під егідою NASA міжнародна група вчених.

Ще у 80-роки NASA придбало два літаки-розвідники U-2, на основі яких було створено літаки ER-2 Фото: NASA

Як відомо грози можуть створювати дуже сильні як висхідні, так і низхідні потоки вітру, які мають величезну швидкість. Кристали льоду в цих потоках стикаються, електрони вириваються і створюють електричні поля. Таким чином з'являються блискавки в грозових хмарах. Буває й так, що ці вільно плаваючі електрони можуть створювати спалахи гамма-випромінювання, найенергетичнішого випромінювання в електромагнітному спектрі.

Під час грози можуть з'явитися два різні види гамма-випромінювання:

короткі спалахи гамма-випромінювання, які існують кілька секунд;

тривале світіння гамма-випромінювання, яке може існувати від кількох хвилин до кількох годин.

Учені відправили на висоту 18 км ближче до грозових хмар літак ER-2 Фото: NASA

Саме для вивчення цих явищ вчені відправили на висоту в 18 км ближче до грозових хмар літак ER-2. За словами вчених, вони вперше зібрали найдетальніші дані про гамма-випромінювання і грозові хмари.

Унікальні прилади, якими оснащений літак, змогли вивчити гамма-випромінювання в грозових хмарах у тому діапазоні електромагнітного спектра, в якому не можуть бачити це випромінювання найсучасніші супутники на орбіті.

За словами вчених, їм вдалося отримати особливо важливі дані про деякі спалахи гамма-випромінювання, які з'являються перед посиленням грози та утворенням особливо сильних блискавок. Завдяки цьому дослідженню, вчені зможуть краще зрозуміти і спрогнозувати момент посилення гроз, що допоможе захистити людей від потужних блискавок.

Нагадуємо, що нещодавно NASA показало свій новий футуристичний літак. Він призначений для розробки нової технології надзвукових польотів, як уже писав Фокус.

Фокус уже писав про те, що одна з американських компаній використовувала технологію, перевірену вченими з NASA, для того, щоб зайнятися створенням літаючого автомобіля.