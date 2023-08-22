Усередині 20 тисяч мас Землі. Телескоп Вебб розкрив секрети найвідомішої туманності (фото)

Космічний телескоп Вебб зробив новий приголомшливий знімок туманності Кільце, ширина якої 1 світловий рік. Результати вразили астрономів.

На відстані приблизно 2200 світлових років від нас знаходиться один із найкращих прикладів планетарних туманностей, відомих ученим. Цей об'єкт, що оточує вмираючу зірку, який з'явився всього кілька тисяч років тому, має ширину в 1 світловий рік і називається туманність Кільце. Завдяки новому знімку космічного телескопа, астрономи виявили багато раніше невідомих деталей у структурі цієї планетарної туманності, пише Space.

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Планетарні туманності жодним чином не пов'язані з планетами і отримали свою назву в минулому через те, що ці об'єкти часто приймають відносно круглу форму, а тому нагадують планети. Насправді ці скупчення газу є скинутими верхніми шарами атмосфери вмираючої зірки, що знаходиться в центрі такої туманності.

Наприклад, у центрі туманності Кільце ще кілька тисяч років тому, зірка, що створила цей об'єкт, була червоним гігантом, і викинула в космос більшу частину своєї речовини. Зараз ця зірка перетворюється на білого карлика — останню стадію еволюції багатьох зірок. Стадія червоного гіганта і білого карлика чекає і на наше Сонце через приблизно 5 млрд років. І навколо нашої зірки також утворюється планетарна туманність. Ядро вмираючої зірки, що остигає, тепер нагріває своїм випромінюванням викинутий газ, а тому туманність Кільце має таке забарвлення.

Туманність Кільце Фото: ESA

Ця туманність є одним із найкращих прикладів планетарних туманностей, відомих астрономам. За словами вчених з Університету Кардіффа, Велика Британія, які провели аналіз нового зображення туманності, вони були дуже здивовані великою деталізацією знімка. Яскраве кільце, завдяки якому туманність отримала свою назву, складається приблизно з 20 тисяч згустків щільного молекулярного газоподібного водню. І кожен із цих згустків має таку ж масу, як і Земля.

За словами авторів дослідження, телескоп Вебб зміг розкрити деталі складної структури туманності Кільце, які вчені не аналізували раніше. Астрономи отримали більше інформації про внутрішню частину планетарної туманності, а також про десять концентричних дуг у зовнішніх регіонах об'єкта.

Вчені вважають, що ці дуги повинні були з'являтися кожні 280 років під час процесу скидання зіркою своєї маси. Але несподіванка цього відкриття полягає в тому, що вчені не знають жодного прикладу утворення таких структур з такою періодичністю в планетарних туманностях, утворених однією зіркою. Тому, найімовірніше, формувати туманність допомагає зірка-компаньйон, яка розташована на приблизно такій самій відстані, як Плутон від Сонця, від основної зірки. Але цю теорію ще належить підтвердити.

Насправді телескоп Вебб уже не вперше робить знімок туманності Кільце і про це вже писав Фокус. Але, за словами вчених, це нове зображення є ще більш детальним.

Фокус також писав про те, що вчені представили дослідження дуже рідкісної планетарної туманності під назвою IC 2220. Туманність розділена на дві частини і знаходиться на відстані в 1200 світлових років від нас.