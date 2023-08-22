Слідами Дарвіна: наукова експедиції повторить подорож творця теорії еволюції

Прагнучи поєднати наукові дослідження та збереження довкілля, група дослідників і природоохоронців вирушила у дворічну експедицію. Вони планують повторити шлях, прокладений Чарльзом Дарвіном під час його навколосвітньої подорожі навколо Землі.

Експедиція, що отримала назву "Дарвін200", розпочалася 15 серпня, коли до Плімута, Англія, з'їхалася міжнародна асамблея експертів. Під прапором голландського корабля "Остершельде" ця різноманітна команда розпочала трансконтинентальну подорож довжиною понад 74 000 кілометрів, пише Live Science.

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Протягом цієї тривалої подорожі команда кидатиме якір у 32 різних портах, розташованих на чотирьох континентах, і врешті-решт досягне кульмінації у Фалмуті, Велика Британія. Їхні цілі охоплюють широкий спектр завдань, включаючи збір наукових даних, виховання майбутніх природоохоронців та пропаганду збереження довкілля.

Віддаючи данину поваги своєму історичному попереднику, сучасна експедиція точно дотримується географічної траєкторії, яку простежив Дарвін, перебуваючи на борту корабля "Бігль".

Відпливши з Плімута 27 грудня 1831 року, морська одіссея Дарвіна завершилася 2 жовтня 1836 року, коли він тріумфально повернувся до порту Фалмут. Початковим наміром Дарвіна, якому на той час було лише двадцять два роки, стала подорож, щоб пізнати світ, перш ніж розпочати церковну кар'єру.

Однак цей план зазнав глибоких змін, коли натураліста зачарувала панорама різноманітних видів, що розкинулися на його шляху. Це захоплення заклало основу для формулювання ним теорії еволюції шляхом природного відбору. Ба більше, подальша розповідь Дарвіна про цю подорож, яку він представив публіці після повернення, не лише закріпила його статус світила вікторіанської академії, але й зміцнила його місце серед британської наукової еліти.

Основна мета експедиції полягає у навчанні та натхненні двохсот молодих екологів. Кожен з них візьме участь у тижневій резиденції на борту "Остершельда", присвятивши себе вивченню видів, які раніше зустрічалися Дарвіну, а тепер опинилися під загрозою зникнення.

Корабель Beagle, намальований у 1890 році під час експедиції в Чилі Фото: wikimedia

Інноваційні стратегії також лежать в основі просвітницької парадигми цього проєкту. Щотижнева інтерактивна серія "годин природи", що транслюється в прямому ефірі з борту корабля, сприяє глобальному залученню, запрошуючи аудиторію з усього світу долучитися до цієї подорожі.

Невіддільною частиною роботи науковців є збір ключових даних про поширеність пластикових забруднювачів океану, що викликає дедалі більше занепокоєння і впливає на морські екосистеми. Крім того, ретельна оцінка здоров'я коралових рифів є ще однією ціллю подорожі.

Окрім морських досліджень, команда бере на себе роль повітряних спостерігачів, вивчаючи популяції морських птахів, а також китів і дельфінів, що населяють океанські простори.

Просуваючись до Канарських островів Тенеріфе, подальша траєкторія "Остершельда" прокладає курс до Бразилії. Далі маршрут судна пролягає вздовж контурів Південної Америки, а потім повертає до Океанії, що охоплює Австралію, Нову Зеландію та низку тихоокеанських острівних держав.

На завершення цієї амбітної експедиції — плавання навколо Південної Африки, що завершується поверненням до пункту відправлення у Фалмуті.

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