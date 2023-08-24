Її переносять комарі. У США рідкісною хворобою, що вражає мозок, заразилися кілька людей

Було офіційно зареєстровано два випадки зараження східним кінським енцефалітом. Одна людина померла.

За останні кілька тижнів тижня в штаті Алабама, США, двоє людей заразилися рідкісним вірусом, який переносять комарі. Він здатний викликати запалення головного мозку. Одна людина вже померла, пише Live Science.

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За даними департаменту охорони здоров'я штату Алабама, двоє людей заразилися східним кінським енцефалітом (СКЕ) у двох населених пунктах в окрузі Болдвін. Тепер місцева влада обробляє вулиці та проїжджі частини засобами від комарів, щоб захистити людей від небезпечних укусів комах.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, вірус СКЕ зустрічається тільки на території Північної Америки і в країнах Карибського басейну.

Переносниками вірусу є птахи, але такий вид комарів, як Culiseta melanura, що здебільшого харчується кров'ю птахів, також стає його переносником. Комахи передають вірус від заражених птахів коням і людям. Якщо для лікування коней існує вакцина, то для лікування людей її немає і це пов'язано з тим, що люди дуже рідко хворіють на ВЛЕ.

Що стосується симптомів, які проявляються у людей унаслідок зараження СКЕ, то вони зазвичай з'являються приблизно через 4-10 днів після укусу комара.

У деяких людей підвищується температура, починають боліти суглоби і відчувається біль по всьому тілу. В інших людей крім цього з'являються сильний головний біль, блювота, діарея, судоми, а також підвищена сонливість.

Вірус викликає запалення головного мозку або запалення тканин, які оточують головний і спинний мозок.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, третина людей із СКЕ помирають через кілька днів після появи перших симптомів хвороби.

Люди, які змогли одужати, всі мають довготривалий час від легкої мозкової дисфункції до важких інтелектуальних порушень. При цьому можуть виникати судоми та навіть параліч. Деякі з таких людей все ж помирають через кілька років.

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