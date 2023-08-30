Таємниця Бермудського трикутника плаває у воді та погано пахне: що з'ясували вчені

Дослідники кажуть, що причиною поганої репутації регіону може бути абсолютно природне явище.

Багато років стверджується, що кораблі та літаки, які потрапляють у горезвісний Бермудський трикутник, зазнають аварій частіше, ніж у будь-якому іншому місці, пише IFLScience.

Місце між Флоридою, Бермудськими островами та Пуерто-Ріко, яке називають Бермудський трикутник, також відоме тим, що там проходить Саргасове море. Це регіон антициклонічного колообігу вод в Атлантичному океані, який, на думку деяких експертів, пояснює зникнення кораблів. Але не тільки небезпечні течії можуть бути винні в поганій славі Бермудського трикутника, причин може бути дві й з кожною з них зіткнувся Христофор Колумб і команда Санта-Марії.

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Ще 1492 року корабель відомого мореплавця застряг у Саргасовому морі через відсутність вітру, чим і славиться цей регіон. Протягом трьох днів, поки експедиція дрейфувала в Саргасовому морі, вона зіштовхнулася з саргасумом, також відомим як "морський виноград" — рід морських бурих водоростей. Ці товсті коричні водорості утворюють у Саргасовому морі цілі острови, які гниють під палючим сонцем. Коли ці водорості гниють, вони видають яєчний запах і виділяють небезпечні для людини гази.

"Значний вплив (50-400 частин на мільйон) може спричинити у людини утруднення дихання, збудження, сплутаність свідомості, нудоту і блювоту. Також підвищується кров'яний тиск і можлива втрата свідомості. За більш високих концентрацій сірководню, що виробляється морськими водоростями, які гниють, настає інфаркт міокарда, втрата свідомості, судоми, ацидоз і смерть", — ідеться в нещодавньому дослідженні, опублікованому в науковому журналі National Library of Medicine.

Команда "Санта-Марії", побачивши таку кількість водоростей, злякалася, що корабель може сісти на мілину або навіки загрузнути в саргасумі. Морякам вдалося оминути небезпечний регіон, але регіон став легендарним серед мореплавців, яких лякали острови з водоростей і повна відсутність вітру. Після навіть Жюль Верн описав це місце у своєму романі "Двадцять тисяч льє під водою".

Припускається, що частково погана слава Бермудського трикутника була пов'язана зі страхом моряків перед відсутністю вітру і гігантськими скупченнями морських водоростей. Усе це могло стати причиною затоплення тих перших і більш примітивних кораблів, але на долю сучасних суден усі ці фактори не вплинули б.

Згідно з офіційною статистикою, корабельних аварій і авіакатастроф у Бермудському трикутнику трапляється не більше, ніж в інших регіонах океанів або морів.

Ба більше, дослідження, проведене на замовлення Всесвітнього фонду дикої природи, навіть не включило Бермудський трикутник до ТОП-10.

Впевненість людей у тому, що в цьому регіоні відбувається велика кількість катастроф, найімовірніше, пов'язана з матеріалами в ЗМІ та любителями теорій змови. Вони намагаються загострити увагу на будь-яких подіях у цьому регіоні, нехай навіть і не частих.

Нагадаємо, Нік Гатчінгс, фахівець із пошуку корисних копалин, упевнений, що загадка Бермудського трикутника вирішується за допомогою каменів. Однак його теорія може бути більш божевільною, ніж деякі інші здогадки.