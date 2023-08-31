Дуже важка і щільна планета: виявлено ще один водний світ, якого не повинно існувати

Нова планета порушує всі теорії про формування таких світів, проте вона існує.

Астрономи зробили несподіване відкриття. Вони виявили найважчу з відомих планет, за розмірами схожу на Нептун. Досі астрономи точно не розуміють, як з'явилася ця планета, але є кілька теорій, пише Space.

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Наразі вчені знають, що в космосі існують кам'янисті планети, які за розмірами схожі на Землю або трохи більші за неї, а також газові гіганти розміром з Юпітер і в кілька разів більші. Але є ще планети, які за розмірами нагадують Нептун. За своїми характеристиками вони можуть бути схожі на планету Сонячної системи, тобто це крижані гіганти з атмосферою з водню і гелію, але також вони можуть бути дуже щільними планетами, які складаються з каміння і води.

Незвичайна екзопланета

Спостерігаючи за зіркою TOI-1853, яка трохи менша за Сонце за розмірами і розташована за 544 світлових роки від Землі, астрономи виявили біля неї нову планету, яку назвали TOI-1853 b. Температура на цій планеті становить 1200 градусів Цельсія, рік тут триває всього 30 годин, а розташована вона від своєї зірки в 50 разів ближче, ніж Земля від Сонця.

Учені з'ясували, що діаметр нової планети трохи менший за діаметр Нептуна і майже в 3,5 раза більший за діаметр Землі. Сам Нептун приблизно в 3,8 раза більший за нашу планету. Але найцікавіше чекало на вчених попереду. Виявилося, що маса TOI-1853 b у 73 рази більша за Масу Землі, а це означає, що планета майже така ж важка, як Сатурн. Маса цього газового гіганта в 95 разів більша за масу Землі. Але і це ще не все. Дослідження, опубліковане у виданні Nature, показало, що щільність нової планети в 6 разів більша за щільність Нептуна. Тож екзопланета TOI-1853 b поки що є найважчою і найщільнішою з усіх відомих планет за межами Сонячної системи, які за розмірами схожі на Нептун.

Нова планета порушує всі теорії про формування таких світів і тим не менше вона існує Фото: space.com

Вважається, що настільки близько до своїх зірок можуть обертатися або кам'янисті планети, приблизно в 2 рази більші за Землю за розмірами, або газові гіганти, в 10 разів більші за Землю. Відомо лише кілька планет, так званих "гарячих Нептунів", які можуть існувати так близько до своїх зірок.

Екзопланета, що порушує відомі теорії

За словами вчених, що стосується екзопланети TOI-1853 b, то згідно з сучасними теоріями формування планет, її не повинно існувати. Але планета все ж існує, значить вона з'явилася внаслідок зіткнення двох кам'янистих величезних планет, що призвело до видалення частини її атмосфери і води, вважають учені. Але є ще одна гіпотеза. Можливо, планета з'явилася набагато далі, але в неї була овальна орбіта і через це TOI-1853 b постійно наближалася до своєї зірки. Таким чином частина атмосфери була знищена і залишилося лише дуже щільне кам'янисте тіло. Потім орбіта планети змінилася, і вона стала перебувати так близько до своєї зірки.

Астрономи припускають, що нова планета може бути здебільшого кам'янистим світом із тонкою атмосферою з водню і гелію. Але є ймовірність того, що планета складається з каменів і води у співвідношенні 50 на 50. Це означає, що атмосфера TOI-1853 b складається в основному з водяної пари.

Щоб точно з'ясувати склад планети вчені збираються використовувати космічний телескоп Вебб для подальших спостережень.

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