Місію "Чандраян-3" на Місяці завершено. Індія перевела місяцехід у "сплячий режим": він може "прокинутися" (фото)

Коли на Місяці настає ніч, то ні, мафія не прокидається, а настають дуже несприятливі для роботи космічних апаратів умови.

Індійське космічне агентство ISRO заявило про те, що в суботу, 2 вересня, у "сплячий режим" було переведено місяцехід "Праг'ян" місії "Чандраян-3". Хоча планувалося, що він пропрацює 14 земних днів, але за фактом вийшло, що він досліджував Місяць протягом 10 днів, із 24 серпня до 2 вересня. Але на цьому місія місяцеходу може ще не закінчиться, пише Reuters.

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Місяцехід "Пряг'ян" розпочав дослідження Місяця 24 серпня цього року через день після того, як він приземлився поруч із Південним полюсом всередині посадкового модуля "Вікрам". Фокус уже писав про те, як почалася ця подорож поверхнею Місяця. Найзначнішими досягненнями індійської місії "Чандраян-3" можна вважати те, що космічним апаратам вдалося вперше вивчити температурний режим цього регіону, а також скласти картину хімічного складу його поверхні.

Місяцехід "Праг'ян" відправився досліджувати Місяць

Спочатку місячна місія була розрахована на два земні тижні, але за фактом місяцехід пропрацював на Місяці 10 днів. Таке обмеження за часом пов'язане з тим, що один день на Місяці якраз і триває 14 земних днів. У цей час у апаратів є можливість отримувати енергію для своїх батарей завдяки сонячному світлу. Коли на Місяць опускається ніч, то цього світла стає значно менше.

З іншого боку, температура вночі на Місяці опускається до мінус 120 градусів Цельсія, а місяцехід "Праг'ян" не розрахований на те, щоб витримувати такі низькі температури. До речі, ніч на супутнику Землі також триває, як і день, два земні тижні.

Цей знімок Місяця зробив посадковий модуль місії "Чандраян-3", коли вийшов на орбіту навколо супутника Землі Фото: ISRO

Тому вчені з ISRO вирішили перевести місяцехід у "сплячий режим". Усі його прилади були відключені, а всі зібрані дані апарат передав на Землю через "Вікрам". У космічному агентстві щоправда не повідомили про результати пошуку місяцеходом водяного льоду на поверхні Місяця, можливо, про це стане відомо пізніше. Адже всі отримані за час місії дані поки що аналізуватимуть тільки індійські вчені, а потім вони поділяться ними з ученими всього світу.

Посадковий модуль "Вікрам" на Місяці Фото: ISRO

Згідно з повідомленням ISRO, батареї місяцеходу залишилися зарядженими, а його прилад для підтримки зв'язку все ще працює. При цьому солона панель місяцеходу спрямована в бік наступного сходу Сонця. Індійські вчені не полишають надію на те, що місяцехід зможе пережити холодну місячну ніч і продовжить свої дослідження. Хоча немає жодних гарантій, що це станеться. У будь-якому разі цей апарат уже залишив слід не тільки на Місяці, а й в історії освоєння космосу.

Місяцехід "Праг'ян" на Місяці Фото: ISRO

Хоча спочатку планувалося, то місяцехід проїде 500 метрів поверхнею Місяця, йому вдалося подолати лише 100 метрів. Але це можна вважати значним досягненням для місії, яка коштувала трохи більше 70 млн доларів. Це значний прорив для Індії, але це ще й прорив для всього людства. Досі, за майже 60 років, коли перший земний апарат приземлився на Місяці, жодна країна не змогла посадити свій апарат у цьому регіоні супутника Землі.

Тепер Індія сподівається на успішне здійснення її нової місії — Aditya-L1. Перший індійський космічний апарат вирушив вивчати Сонце 2 вересня. Згідно з повідомленням ISRO, він летить до місця свого розташування в космосі, яке розташоване за 1,5 млн км від нашої планети і називається точка Лагранжа L1 системи Земля-Сонце, як уже писав Фокус.

До речі, зараз навколо Місяця обертається орбітальний індійський апарат "Чандраян-2", а його "напарники" — посадковий модуль і місяцехід 2019 року так і не змогли приземлитися на Місяці. Фокус уже писав про те, чому майже половина місій на Місяць закінчується катастрофою. Адже відправити космічний апарат на Місяць — це тільки половина справи, потрібно щоб він ще й успішно приземлився там.