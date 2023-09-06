Медузи в небі над Атлантикою. Фотограф сфотографував струмені перевернутих блискавок, що вириваються з урагану

Ці гігантські струмені надзвичайно рідкісні, у 50 разів потужніші за звичайні блискавки та можуть досягати меж космосу.

20 серпня фотограф із Пуерто-Рико Френкі Лусено сфотографував штормову систему, що проносилася повз нього, і яка незабаром переросла в тривалий ураган Франклін. Автору знімка вдалося зафіксувати рідкісні "гігантські струмені" перевернутих блискавок, пише Space.

Лусено зазначає, що перед його очима спалахнуло рідкісне явище природи, коли кілька величезних блискавок кинулися вгору з грозової хмари й зупинилися трохи нижче краю космосу. Науковці зазначають, що подібні гігантські струмені в 50 разів потужніші за звичайні блискавки та насправді можуть досягати краю космосу.

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За словами дослідників подібні висхідні блискавки відомі як гігантські струмені. Вони являють собою найрідкісніший і найпотужніший тип блискавок, які виникають лише близько 1000 разів на рік і мають потужність, що в 50 разів більша за звичайні.

Відомо, що перевернуті блискавки можуть підійматися на висоту близько 80 кілометрів над поверхнею Землі, торкаючись нижньої частини іоносфери — величезного шару електрично заряджених частинок, де верхня частина земної атмосфери зустрічається з нижньою частиною космічного простору.

Дослідження 2022 року засвідчило, що гігантські струмені рідко трапляються в сезон ураганів в Атлантиці, проте найчастіше про них повідомляють у тропічних регіонах, особливо під час тропічних штормів, що швидко посилюються, таких як Франклін.

Цікаво, що вченим відомо про це дивовижне явище лише останні 20 років, і багато що все ще залишається загадкою. Наприклад, учені досі не розуміють, чому блискавки спрямовуються вгору в небо, а не на землю.

Передбачається, що гігантські блискавки, які летять вгору, можуть бути результатом якогось блокування, що перешкоджає виходу блискавки через нижню частину хмари. Однак точний механізм того процесу все ще залишається загадкою — будуть потрібні додаткові дослідження, щоб розгадати цю таємницю. Вчені вважають, що цього року може бути більше шансів спостерігати й вивчити подібні блискавки, оскільки сезон ураганів в Атлантиці тільки почався на повну силу.

Раніше Фокус писав про те, що науці відомо про загадкову кульову блискавку.