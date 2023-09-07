З дивними ногами й шипами на спині. Учені виявили новий вид довгоносиків у лісах Японії

Раніше невідомий вид має свої унікальні особливості й до цього моменту не був описаний дослідниками.

Острови Рюкю являють собою ланцюжок субтропічних островів, що простягаються між материковою Японією і Тайванем. Ці віддалені острови відомі своїм разючим біорізноманіттям, пише SciTechDaily.

Відомо, що на цих островах мешкає безліч цікавих видів комах. Вчені вважають, що це пов'язано з унікальним еволюційним минулим, обумовленим відносною ізоляцією. Під час дослідження команда з Окінавського інституту науки й технологій (OIST) з 2015 року розміщують мережі-пастки для спостереження за комахами на острові Окінава. Вчені збирають зразки, а потім консервують їх в етанолі або сушать для своєї колекції комах.

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Під час нещодавнього дослідження вченим вдалося ідентифікувати новий вид жуків Acicnemis ryukyuana, який успішно ідентифікували за допомогою мікроскопічного аналізу і розтину ентомологом OIST Джейком Льюїсом.

Відмінні кольори та форма ніг Acicnemis ryukyuana Фото: OIST

Автори дослідження зазначають, коли вони вперше поглянули на зразок, було зрозуміло, що він належить до роду Acicnemis, проте він не був схожий ні на що інше, описане раніше зі Східної Азії. У результаті вчені дійшли висновку, що перед ними абсолютно новий вид довгоносиків.

Науковці зазначають, що новий зразок вирізнявся подовженою лускою та унікальним забарвленням — жовті смуги на плечах і виразний малюнок сірих, чорних і жовтих лусочок на жорстких передніх крилах. Іншими унікальними особливостями цих довгоносиків вважаються довгі лусочки, розташовані на спині, які можна побачити тільки під мікроскопом. Крім того, увагу дослідників привернули ноги нового виду довгоносиків — особливо форма останнього сегмента ноги.

Рід Acicnemis налічує понад 180 видів Фото: OIST

За словами Льюїса, унікальний набір особливостей, спостережуваних у цього нового виду, вказує на те, що він, мабуть, тісно пов'язаний з деякими іншими видами з Південно-Східної Азії, однак для підтвердження цього потрібен аналіз ДНК

Зазначимо, що рід Acicnemis загалом налічує понад 180 видів, а тому для підтвердження цього відкриття знадобляться додаткові дослідження літератури і музейних колекцій.

Раніше Фокус писав про те, що вперше знайдено останки глибоководних безхребетних віком 104 млн років.