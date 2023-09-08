Вирізняється серед інших: у Казахстані виявили незвичане поховання дівчинки (фото)

У східному Казахстані археологи виявили курган бронзового віку, розташований у некрополі Айнабулак-Темірсу. Головною знахідкою є поховання молодої дівчини з безліччю поховальних приношень.

Серед артефактів, що супроводжували дівчину у її вічному спочинку, вирізняється мініатюрна срібна прикраса із зображенням жаби, що сидить на круглому диску. Також незвичною практикою є те, що разом з дівчиною поховано 180 кісток тварин, пише Arkeonews.

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Розташоване на сході Казахстану поблизу села Айнабулак, поховання дівчини датується бронзовим віком Центральної Азії, що охоплює часовий проміжок приблизно між 3200 р. до н. е. і 1000 р. до н. е.. Дівчинка похована в боковому положенні. В обох вухах були витончені дротяні сережки, а шию прикрашало намисто.

Серед артефактів, що супроводжували дівчину у її вічному спочинку, вирізняється мініатюрна срібна прикраса із зображенням жаби Фото: Kazakh Ministry of Science and Higher Education

На особливу увагу заслуговує срібна прикраса із зображенням жаби. Цей артефакт має глибокий підтекст, оскільки вчені пов'язують символ жаби з ритуалами, пов'язаними з водою, що спостерігалися в стародавньому Китаї та Єгипті. Ця нова знахідка додає інтриги, адже це перший випадок знахідки такого артефакту на території Казахстану.

Велика кількість кісток тварин у кургані викликала інтенсивний науковий інтерес: це контрастує з подібними похованнями в євразійських степах, де рештки тварин, часто пов'язані з похованнями дітей та підлітків, менш численні.

Інтерпретації щодо значення кісток серед науковців різняться. Одні припускають, що їхнє включення до поховання пов'язане з "культовою практикою", можливо, з медитативними ритуалами. Натомість інші припускають, що ці кістки символізували "добробут" і "удачу", функціонуючи як щире побажання успішного переходу з одного світу в інший.

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