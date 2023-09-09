Неймовірний організм і дещиця удачі: як людям вдається вижити після падіння з великої висоти

Щодня заголовки новин повідомляють нам про моторошні випадки падіння людей з величезної висоти, але запам'ятовуються вони через те, що фігуранти подій дивом виживають.

Усі ми чули історії про людей, які, всупереч усьому, вижили після падіння з великої висоти. Лише цього літа 13-річний хлопчик із Північної Дакоти став прикладом із реального життя, переживши падіння з висоти майже 30 метрів із Великого Каньйону. І, на щастя, він не самотній. Є неймовірна історія Весни Вулович і безліч інших випадків. У процесах, що стоять за нашою здатністю виживати під час подібних падінь детально розібралася наука, пише Live Science.

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Доктор Деметріос Деметріадес із Медичної школи Керка при Університеті Південної Каліфорнії дає деякі пояснення. Він зазначив, що під час падіння з висоти близько 14,5 метрів, тобто з висоти чотирьох поверхів, шанси на виживання становлять 50 на 50. Але щойно ви досягаєте позначки 18 метрів, шанси різко змінюються не на вашу користь. А при падінні з висоти понад 24 метри фінал майже завжди фатальний.

Ще один важливий елемент, який необхідно враховувати, — це кінцева швидкість. Коли ви падаєте, ви починаєте набирати швидкість під дією сили тяжіння. Але в міру того як ви прискорюєтеся, повітря відштовхується від вас, сповільнюючи ваше падіння. Зрештою, ви досягаєте швидкості, за якої ви не прискорюєтеся і не сповільнюєтеся, і це те, що вчені називають кінцевою швидкістю.

Для людини, яка використовує парашут, ця швидкість становить близько 16 кілометрів на годину. Але якщо у вас його не виявилося, залежно від вашого положення, вона може становити 241 кілометр на годину.

Ваші шанси вижити під час падіння з великої висоти багато в чому залежать від того, як ви приземлитеся. Анетт Хосої, експерт із Массачусетського технологічного інституту, пояснює, що ковзання по схилу менш небезпечне, ніж раптова зупинка. Аналогічним чином, приземлення на ноги може дати вам набагато більше шансів вижити, ніж приземлення головою вперед.

Вік також відіграє певну роль. За словами доктора Деметріадеса, діти часто опиняються у вигіднішому становищі, ніж літні люди. Для прикладу візьмемо двох людей — одного молодше 15 років та іншого старше 65 років. Вони падають з однієї й тієї самої висоти, але ймовірність загибелі більш старшої людини приблизно в п'ять разів вища. Молоді люди мають більшу стійкість, і їхній організм, включно з більш гнучкими кістками, може витримати велике навантаження.

Розмір і форма також мають значення на підсумок приземлення. У маленьких дітей шанси дещо вищі, оскільки їхня статура сильніше уповільнює падіння.

Якщо ви коли-небудь опинитеся в подібній критичній ситуації, доктор Деметріадес радить спробувати перервати падіння іншим предметом, наприклад, деревом або каменем. Намагайтеся приземлитися на ноги, навіть якщо це може призвести до переломів. Це краще, ніж важкі травми голови або хребта, які можуть призвести до паралічу.

Хосої додає, що збільшення площі поверхні, наприклад, розведення рук і ніг, може допомогти знизити швидкість падіння. І за можливості намагайтеся приземлитися на що-небудь м'яке, наприклад, на кущ.

Найдивовижнішим в історії випадком є падіння Весни Вулович. Як же стюардесі вдалося вижити, впавши з висоти польоту літака? Припускають, що вона опинилася в пастці поруч із візком з їжею, який міг її затулити. Не останню роль у виживанні зіграло й падіння на щільний сніг у лісовому масиві. Найцікавішим у цій історії є той факт, що через низький артеріальний тиск вона могла швидко втратити свідомість, що могло врятувати її серце від ушкодження під час падіння.

Ці історії виживання і властивості нашого організму справді дивовижні, і вони слугують нагадуванням про неймовірну життєстійкість людського тіла в найекстремальніших умовах.

Раніше Фокус писав про те, чому кішки завжди падають на лапи. Дослідники вважають, що теоретично кішки і коти можуть вижити після падіння з будь-якої висоти.

Також Фокус писав про те, що прогулянки з собаками підвищують ризик падіння і черепно-мозкових травм. Дослідники прийшли до несподіваного відкриття і тепер просять власників вихованців бути обережнішими під час прогулянок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.