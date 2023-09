Вхопитися за мелодію. Учені навчилися переносити музику зі снів у реальний світ (відео)

Дослідники вважають, що незабаром ми зможемо записувати мелодії, які чуємо уві сні — у цьому допоможе нова розробка.

Усім нам сняться сни. Хтось їх запам'ятовує, хтось прокидається від кошмарів, а хтось забуває все, щойно прокидається. Часто наші сни супроводжуються різними саундтреками та дослідники вважають, що незабаром ми зможемо переносити їх у реальний світ, пише Science Alert.

Команда стартапу REMspace розробила комбінацію апаратного і програмного забезпечення, яка здатна декодувати мелодію, відтворену за допомогою рухів рук, у записану мелодію.

Зазначимо, що вся система заснована на практиці усвідомлених сновидінь: знання того, що ви спите, поки ви спите. Дослідники десятиліттями намагалися розгадати процес передачі інформації в мозок і з нього під час усвідомлених сновидінь.

Відомо, що під час сну люди залишаються заблокованими через нормальну втрату м'язової активності — простими словами, ми фізично не здатні грати на гітарі або постукувати по клавіатурі. Однак сплячих все ж можна навчити рухатися під час сну — це команда і зробила в ході нового дослідження.

Автори дослідження зазначають, що четверо тих, хто практикує усвідомлені сновидіння, були навчені відтворювати музичні ритми, напружуючи м'язи рук, на яких попередньо були встановлені датчики електроміографії (ЕМГ). Після цього реципієнтів попросили викликати усвідомлені сновидіння, а потім повторити завдання під наглядом у лабораторії.

Зазначається, що учасників дослідження навчали грати ритм We Will Rock You гурту Queen, використовуючи рух рук, поки вони ще не спали. У результаті трьом із чотирьох вдалося підтримувати ритм і під час сну. Після цього сигнали були оброблені спеціальною програмою для інтерпретації ритму і відтворення ритму пісні. Учені виявили, що в деяких випадках рухи рук були надто слабкими, щоб їх можна було розпізнати, проте загалом вдалося робити три успішні записи.

У своєму дослідженні команда використовувала лише ритм з двома нотами, проте вчені впевнені, що з часом їм вдасться вдосконалити технологію і навчити реципієнтів грати складніші пісні. Зрештою, передбачається, що реципієнти навіть зможуть грати мелодію на інструментах.

Водночас науковці зазначають, що для того, щоб це стало можливим, будуть потрібні люди, які практикують усвідомлені сновидіння. При цьому статистика показує, що більшість людей на планеті ніколи не мала досвіду усвідомлених сновидінь.

Поки ця технологія не отримає подальшого розвитку, якщо ви хочете запам'ятати мелодії зі снів, вам доведеться наспівувати мелодію в застосунку для запису, щойно ви прокидаєтеся, — але це дослідження показує, що тут є великий потенціал.

