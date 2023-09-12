Кровні зв'язки. Галки нізащо не зрадять сім'ю, але легко кинуть друзів заради їжі

Вчені виявили, що ці дивовижні птахи настільки ж прив'язані до родичів, як і люди, проте друзів вони здатні змінювати як рукавички.

Нове дослідження показало, що у галок і людей є щось спільне, ми однаково дорожимо сім'єю: вчені виявили, що ці птахи тримаються за потомство, братів і сестер, а також партнерів для спарювання, навіть якщо ризикують залишитися голодними, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені з Ексетерського університету спостерігали за колонією галок на заході Корнуоллу. Команда виявила, що ці птахи без жалю кидають старих друзів і заводять нових, якщо це допомагає їм отримати винагороду. Водночас вони нізащо не розлучаться з родиною, навіть якщо ризикують залишитися голодними.

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Під час роботи команда поставила цим стадним птахам завдання, в якому доступ до смачних борошняних черв'яків залежав від того, які особини відвідували "годівницю" разом. Аналіз показав, що вони з легкістю залишають друзів, щоб отримати винагороду, але не готові віддати партнерів, братів і сестер, а також потомство, незалежно від результату.

Зазначимо, що це дослідження було частиною 10-річного проєкту "Корнуольська галка" і дає нове уявлення про те, як деякі птахи розвивають свої соціальні відносини. За словами співавтора дослідження, професора когнітивної еволюції та охорони природи в кампусі Пенрін Ексетерського університету в Корнуоллі Алекса Торнтона, в рамках проєкту вони стежили за сотнями диких галок, кожну з яких оснащено крихітною міткою PIT — чимось схожим на чіпи для домашніх кішок і собак, вбудованим у кільце для ніг.

Під час експерименту вони випадковим чином розділили галок на дві групи — А і В. Водночас вони запрограмували пару автоматичних годівниць для виявлення міток PIT, щоб вони відкривали доступ до борошняних черв'яків лише в тому разі, якщо особини з однієї групи (АА або ШІ) відвідували їх разом. Якщо птахи з різних груп прилітали разом, годівниці просто залишалися закритими. Поодинокі птахи також могли отримувати зерно, але доступ до ласощів у вигляді черв'яків для них був закритий.

За словами Торнтона, ідея експерименту полягала в тому, щоб зрозуміти, чи зможуть галки змінити свої соціальні зв'язки. Результати показали, що ці птахи легко могли відмовитися від дружніх зв'язків, щоб отримати винагороду, але не були готові зрадити близьких, навіть заради борошняних черв'яків.

Науковці зазначають, що галки є чудовим об'єктом для вивчення, оскільки вони розумні та мають динамічні соціальні мережі. За словами співавтора дослідження Майкла Кінгса, отримані результати мають важливе значення для розуміння еволюції інтелекту, оскільки показують, що можливість відстежувати та запам'ятовувати інформацію про соціальних партнерів може принести користь.

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