Схуднути не жертвуючи апетитом. Вчені відкрили нові причини ожиріння і метод боротьби з ним

Провівши досліди на мишах і сфокусувавшись на неочевидному, вчені не тільки виявили нові механізми ожиріння, а й потенційний майбутній спосіб його ефективного лікування.

Усім нам відома ситуація, коли людина, яка харчується так само, як і ми, або зовсім більше за нас, чудесним чином уникає набору ваги. Поки звичайних людей бере заздрість, вчені завжди відчували великий інтерес до цього феномену. І їхнє останнє дослідження дає змогу по-новому поглянути на нього, голод і процеси за лаштунками споживання нами їжі. І, можливо, воно зможе запропонувати новий підхід до вирішення проблеми ожиріння, пише New Atlas.

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Коріння проблем ожиріння і голоду, що рухає ними, сягає далеко вглиб нашої еволюційної історії. Так, у нашому мозку є ділянка, звана гіпоталамусом. Вважайте, що це центр управління голодом і витратою енергії. У цьому центрі управління спеціальні клітини та хімічні речовини визначають, коли ви відчуєте голод і коли вам слід припинити їсти.

Одна з цих хімічних речовин, відома як гамма-аміномасляна кислота (ГАМК), відіграє роль у передачі сигналів ситості. По суті, коли ви вже достатньо поїли, ГАМК починає діяти, повідомляючи вашому мозку про припинення почуття голоду, що допомагає запобігти переїданню.

Дослідники з Південної Кореї заглибилися у вивчення центру голоду в головному мозку, а саме області, званої латеральним гіпоталамусом, провівши досліди на мишах. Тоді як попередні дослідження здебільшого стосувалися нейронів та їхньої ролі у формуванні апетиту, це дослідження пішло іншим шляхом.

Автори виявили особливу групу клітин, званих астроцитами, які відіграють важливу роль у процесі використання жиру в організмі. По суті, коли ці клітини працюють неправильно, це може призвести до збільшення ваги, навіть якщо споживання їжі залишається незмінним. Було також виявлено, що особливий вид рецепторів у мозку, званий GABRA5, діє як перемикач, який контролює вагу. Коли ці рецептори були неактивні, миші набирали вагу. Але при активації цих рецепторів миші втрачали вагу, навіть якщо споживали одну й ту саму кількість їжі.

У чому ж річ такої різної реакції організму на один і той самий обсяг однакової їжі? Саме астроцити регулюють активність цього перемикача контролю ваги. Коли ці астроцити поводяться не так, як потрібно, вони виробляють більше ферменту, званого MAO-B. Цей фермент, у свою чергу, знижує активність рецепторів GABRA5, що призводить до збільшення ваги.

Відео демонстрації методу, що дає змогу потенційно їсти що завгодно і не набирати вагу, на мишах

Вивчаючи отримані результати, команда дослідників натрапила на цікавий зв'язок. Існуючий препарат KDS2010, який наразі досліджується для лікування хвороби Паркінсона, впливає на той самий фермент MAO-B. Випробувавши цей препарат на мишах, які набирали вагу через неправильно працюючі астроцити, фахівці виявили, що він сприяє зниженню жирової маси і ваги мишей, при цьому не змушуючи їх менше їсти. Ця знахідка багатообіцяюча для тих, хто бореться з ожирінням, оскільки дає змогу припустити, що існує спосіб боротьби із зайвою вагою без прямого впливу на наш апетит.

Автори зазначають, що якщо раніше для регулювання апетиту використовувалися нейрони головного мозку, то в їхньому дослідженні увагу було перенесено на астроцити. Це відкриття може прокласти новий шлях у боротьбі з ожирінням.

Враховуючи, що Всесвітня організація охорони здоров'я називає ожиріння "новим інфекційним захворюванням XXI століття", такі результати є воістину революційними. Потенційне використання KDS2010 або аналогічних препаратів може докорінно змінити підхід до контролю ваги, зробивши його не стільки контролем апетиту, скільки розумінням складних механізмів управління вагою в нашому мозку та їх подальшого коригування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.